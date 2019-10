Der Tod ist sein ständiger Begleiter

Hennigsdorf

Eine große Schale mit Bonbons steht auf dem Mahagonitisch – „Nimm zwei“ steht auf der Süßigkeit. Doch jeder der das Büro betritt, hofft, nicht ein zweites Mal hierher kommen zu müssen. Denn es ist das Bestattungshaus Döhnert in der Hennigsdorfer Albert-Schweitzer-Straße 14.

Schon seit 1893 bestattet das Familienunternehmen Verstorbene. Erst im letzten Jahr hatte André Döhnert den Familienbetrieb von seinem Vater Hans-Joachim (75) übernommen. Mutter Margot (70) sitzt noch heute im Büro und erledigt die Buchhaltung. Drei weitere Mitarbeiter hat das Unternehmen.

Das Team vom Bestattungshaus Döhnert: Hans-Joachim Döhnert, Mitarbeiter Gerhard Münchow, Karin Pekrul und André Döhnert (v. r.). Quelle: ENRICO KUGLER

„Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen“, sagt André Döhnert, der nach der Schule, genau wie sein Vater, eine Ausbildung zum Tischler gemacht hatte. Hans-Joachim Döhnert hat sogar den Tischlermeister in der Tasche, durfte seinen Sohn darum ausbilden.

„Der Tischler-Beruf liegt nahe, weil wir bis in die 90er Jahre die Särge noch selbst gebaut haben. Doch inzwischen arbeiten wir mit ausgewählten Lieferanten zusammen“, sagt André Döhnert, der teilweise das Büro-Inventar wie den Beratungstisch selbst gezimmert hat. Auch die Engel, die im Trauer- und Aufbewahrungsraum stehen, sind „Marke Eigenbau“.

André Döhnert zeigt in der Trauerhalle den alten Meisterbrief von Karl Döhnert. Quelle: ENRICO KUGLER

Laut Bestattungsgesetz muss – gerechnet vom Eintritt des Todes – innerhalb von zehn Tagen die Bestattung oder Einäscherung erfolgt sein. „Aber über das Gesundheitsamt sind Frist-Verlängerungen möglich“, sagt Döhnert. Voraussetzung ist, dass es eine Kühlung bzw. einen Klima-Raum gibt, der bei Döhnerts 5 Grad hat.

Die Fristverlängerung wollen Angehörige oft, wenn Verwandte weit weg wohnen und Abschied nehmen wollen. Die Angehörigen informieren in der Regel über das Ableben eines Menschen.

Die Würde des Menschen auch nach dem Tod achten

„Ist der Totenschein ausgestellt, überführen wir den Verstorbenen, auch nachts. Oft hat er noch Verbände oder Katheder, die wir hier entfernen. Dann waschen, rasieren wir den Leichnam und verschließen Körperöffnungen, um das Austreten von Flüssigkeiten und Gerüche zu vermeiden“, sagt André Döhnert. „Die Würde des Menschen muss, genau wie im Leben, auch im Tod geachtet werden. Darum machen wir all diese Arbeitsschritte, auch, wenn der Verstorbene nicht aufgebahrt werden soll.“

Wenn die Angehörigen es wünschen, bekommt der geliebte Mensch die eigene Kleidung an oder wird in einem Talar in den Sarg gebettet. „Neulich haben wir einer alten Dame auf Wunsch der Angehörigen zig Kuscheltiere mit in den Sarg gelegt“, sagt Döhnert.

Die Arbeit mit dem Tod ist zwar sein Job und er sieht sich als Dienstleister. Eine Beschallungs- und Lichtanlage für die Kapelle, sowie ein Sarg-Absenkungsautomat für das Grab gehören darum neben Särgen, Urnen und Ausstattung auch mit zum Equipment.

Früher hat das Bestattungsunternehmen die Särge noch selbst gezimmert, heute arbeitet es mit ausgewählten Partnern zusammen. Quelle: Jeannettte Hix

Und obwohl Döhnerts Lebensphilosophie lautet: „Es ist, wie es ist und ich kann es nicht ändern“, gibt immer wieder Momente, die ihm nah gehen. „Vor kurzem bestatteten wir einen sehr jungen Mann. Er war nach schwerer Krankheit verstorben. Da wird einem bewusst, wie schnell das Leben plötzlich enden kann.“

Seine Mitarbeiterin Karin Pekrul (58) ergänzt: „Es geht mir schon nahe, wenn Angehörige hier nach einem plötzlichen, unerwarteten Tod ihrer Lieben sitzen, wie neulich die junge Frau, die ihre Zwillingsfrühchen verloren hatte. Erst war das eine Kind verstorben und die Frau hatte noch große Hoffnung, das das andere Kind überlebt. Aber es hat es auch nicht geschafft“, sagt Karin Pekrul, die Mutter von zwei Kindern ist.

Wenn André Döhnert Feierabend hat, wechselt er sein Outfit von schwarz in bunt. „Ich mag bunte Farben“, sagt er, der gerne Bluejeans mit einem farbigen Hemd und Sportschuhe trägt.

Bis der Anruf eingeht, dass es Arbeit gibt. Dann schlüpft er wieder in den dunklen Anzug mit weißem Langarm-Hemd (auch bei 35 Grad Hitze) und bordeauxfarbenen Schlips – ein Farbtupfer, den er mit Firmenübernahme eingeführt hat. Früher trug bei den Döhrings auch der Schlips schwarz.

Von Jeannette Hix