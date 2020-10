Hennigsdorf/Berlin

Dass die Bühne ihr liegt, das merkte Anja Graffius schon bei Theatervorführungen in ihrem Puschkin-Gymnasium. Vor allem beim Stück „Der Biberpelz“ bekam sie mit ihren Mitschülern des Kurses Darstellendes Spiel um die Jahrtausendwende viel Applaus. Nun hat die mittlerweile 37-Jährige auch auf größerer Bühne ihr Können gezeigt. „Von mir bekommst du fünf Sterne und ein Pluszeichen obendrauf. Danke für die Kraft! Die Wirtschaft und die Welt braucht dich!“, erklärte Juror Hermann Scherer, der auch Autor ist.

Er und seine Mitjuroren wählten die Hennigsdorferin beim Internationalen Speaker Slam in Berlin Mitte September in Berlin zur Gewinnerin des „TOP-Speaker-Award“ Gewinnerin – sie überzeugte mit ihrem Vortrag zum Thema „Motivation“ bei dem Redner-Wettbewerb und bekam dafür den Excellence-Award. Graffius, ihres Zeichens Expertin für Motivation, hatte exakt vier Minuten Zeit, um die Jury von sich zu überzeugen. „Als die Vorqualifikation schon super lief, stieg natürlich die Aufregung vor dem großen Finale“, so die gebürtige Hennigsdorferin. Zur Jury gehörten unter anderem Jörg Rositzke (Chefredakteur von Radio 1), Martina Kapral (Redneragentur Potenzial AG) und André Jünger (Geschäftsführer Gabal Verlag).

Motivationsschub für die eigene Karriere

Für Anja Graffius ist die Auszeichnung auch eine mächtige Motivation für ihre eigene Karriere. „Menschen müssen sich die Frage stellen, was sie im Zusammenhang mit ihrer Arbeit antreibt und was sie glücklich macht. Gerade auch für junge Menschen, die erst in den Beruf starten, ist das wichtig.“ Anja Graffius will dabei helfen. Aktuell ist die Wirtschaftspsychologin, die 2002 ihr Abitur am Puschkin-Gymnasium abgelegt hat, bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) tätig. Als Personal- und Organisationsentwicklerin betreut sie dort Mitarbeiter und Teams. „Aktuell haben wir ein großes Projekt, wo es um die Verbesserung der Mitarbeiterjahresgespräche geht.“

Es gebe dort viel zu verbessern – bislang beruhten die Gespräche etwa auf Beurteilungskriterien wie Leistung. „Aber das eigentliche Gespräch darüber, wie es mir als Mitarbeiter in dem Unternehmen mit meiner Aufgabe und meiner Führungskraft geht, das kam zu kurz.“ Der Vorgesetzte müsse verstehen, was den Mitarbeiter antreibt und motiviert, was seine Ziele sind. „Da haben wir erst eine Umfrage gemacht und die Prozesse angepasst“, so Anja Graffius. Oftmals fehle den Führungskräften die Zeit für solche Mitarbeitergespräche. „Mal ohne Laptop und Smartphone eine Stunde mit einem Mitarbeiter sprechen, ist so wichtig, weil es eine echte Wertschätzung zeigt“, so Graffius.

Den Menschen Gehör verschaffen

Den Menschen Gehör verschaffen und ihnen Wertschätzung entgegenbringen – das sei ihre Botschaft und Vision. Auch über die Deutsche Energie-Agentur hinaus. „Gerade wenn man von außen kommt, ist man akzeptierter und nicht so befangen“, so die Hennigsdorferin. Sie will deshalb perspektivisch auch andere Unternehmen und Menschen dahingehend beraten und coachen. Sie habe in den Bereichen Motivation, Persönlichkeit und Selbstverwirklichung ihre Stärken. „Ich brenne selbst für das Thema, und für meine Pläne ist das auch ganz wichtig“, so Anja Graffius.

Sie habe bereits in anderen Unternehmen Teamentwicklungen und sogenannte Kulturanalysen durchgeführt – dabei führte sie Interviews mit den Mitarbeitern, veranstaltete Teamworkshops und schaute, wo es Verbesserungspotenziale gibt. „So bekommt die Geschäftsführung einen Einblick darin, was sie ihren Mitarbeitern noch Gutes tun kann“, so Anja Graffius. Gerade ist sie dabei, ihre Homepage auszubauen und sichtbarer zu werden, damit Unternehmen auf sie aufmerksam werden.

