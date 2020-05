Hennigsdorf

Am kommenden Dienstag, 26. Mai, finden am Heizwerk Zentrum erneut Umschlussarbeiten im Rahmen der Netzpufferspeicher-Einbindung statt. Es ist daher möglich, dass es in der Zeit von 6 bis 22 Uhr zu Einschränkungen in der Warmwasserversorgung kommen kann.

Die Stadtwerke Hennigsdorf sind bemüht, die Versorgungssicherheit uneinge-schränkt aufrechtzuerhalten und bitten ihre Fernwärmekunden vorsorglich um Verständnis, wenn es wider Erwarten doch zu einer Unterbrechung der Versorgung kommen sollte. Betroffen wären in diesem Fall die Wohngebiete Edisonviertel, Rathenauviertel, Havelpassage und Paul-Schreier-Viertel.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline