Historische Radtour: Wo Schiffsleichen und Denkmäler eine Geschichte erzählen

Hennigsdorf

Wenn man durch Hennigsdorf streift, stößt man an vielen Ecken auf die eindrucksvolle Geschichte der Stadt. Die MAZ schwang sich mit dem Hobby-Historiker Klaus Euhausen aufs Rad und fuhr immer entlang der Havel – da, wo die Schiffsleichen eine Geschichte zu erzählen haben.

Wir treffen uns an der ehemaligen Landstraße zwischen Hennigsdorf und Spandau. In der Sackgasse steht das steinerne Denkmal, das an das Leid der Zwangsarbeiter erinnert. Rund 9000 Menschen aus vielen Nationen hatten die Nazis nach Hennigsdorf verschleppt, damit sie im Stahlwerk und anderen Betrieben wie der AEG u. a. für die Rüstungsindustrie schuften sollten.

Diese Stele erzählt die Geschichte der DDR-Wasserkontrollstelle, im Hintergrund liegen die Schiffsleichen. Quelle: Jeannette Hix

Viele Zwangsarbeiter starben an Hunger, Krankheiten wie Tuberkulose oder wurden auf der Flucht erschossen. Untergebracht waren sie in Baracken, die man heute noch sehen kann wie an der Eschenallee. Nach dem Krieg wurden dort Umsiedler untergebracht, also Menschen, die aus ihrem Heimatort vertrieben wurden.

Schiffe als Grenzbarriere

Und dann weht der Wind uns schon den typischen Havelgeruch um die Nase. Wir stoppen an der urigen Holzbank unterm grünen Blätterdach am Havelkanal. Direkt gegenüber bleibt der Blick ab Mitte der 1990er-Jahre gebauten Wohngebiet samt Yachthafen an der Havelpromenade und dem Linden- und Ahornring hängen. „Den Havelkanal zwischen Hennigsdorf und Nieder Neuendorf ließ 1951/’52 die DDR-Führung errichten, um die Spandauer Schleuse und West-Berlin umschiffen zu können“, sagt Klaus Euhausen.

Auf dem gut befestigten Rad- und Fußgängerweg fahren wir weiter bis zur Gedenkstele, die die Geschichte der ehemaligen DDR-Wasserkontrollstelle erzählt. „Hier, mitten auf dem Nieder Neuendorfer See, liegen zahlreiche Schiffsleichen“, sagt Klaus Euhausen. Die Schiffe hatte die DDR-Führung einst versenken und als Grenzbarriere zu West-Berlin errichten lassen, nachdem auf dem Nieder Neuendorfer See DDR-Flüchtlinge in den Westen gepaddelt waren.

Eine Holzskulptur zeigt rüber in den Westen

Heute hat sich auf den Schiffsleichen eine üppige Vegetation breitgemacht, die Wasservögeln ideale Nistmöglichkeiten bietet. Besonders eindrucksvoll ist der alte, viele Meter lange Holzkahn, der heute von Kanadagans und Co. bewohnt wird. „Damals fuhren viele Schiffe über die Havel zu den Industriestandorten Nieder Neuendorf und Hennigsdorf“, sagt Klaus Euhausen. „Es gab am Ufer einen florierenden Holzhandel und auch das Stahlwerk fuhren Schiffe an.“

Aus Holz ist auch unser nächster Anlaufpunkt gemacht. „Von Ufer zu Ufer“ heißt die Holzskulptur von Lothar Oertel, die 2000 im Zuge der Ufersanierung aufgestellt wurde. „Die Skulptur zeigt auf das West-Berliner Ufer. Schade nur, dass die Figuren oben auf der Skulptur Vandalismus zum Opfer fiel“, sagt Klaus Euhausen, der schon mehrere Bücher über die Geschichte der Stadt geschrieben hat.

An die DDR erinnert nur noch der Grenzturm

Auf dem gut ausgebauten Mauerrad-Weg fahren wir weiter. Insgesamt ist er übrigens 160 Kilometer lang und folgt weitgehend dem Verlauf der Berliner Mauer um West-Berlin. Und wo früher zwischen Zäunen und Niemandsland der Grenzstreifen den Tod brachte, herrscht heute das Leben und der Luxus. Prunkvolle Villen reihen sich samt englischem Zierrasen aneinander. Und auf der anderen Seite schnattern am mit Bäumen bewachsenen Ufer Wildgänse und wir fahren auf dem Mauerradweg zwischen Ufer und Villen mitten hindurch.

Nur der Riesen-Grenzturm am Wegesrand vermittelt noch den Eindruck wie es zu DDR-Zeiten hier mal ausgesehen hat. Er ist einer der wenigen Grenztürme im Berliner Raum, die noch erhalten und zu besichtigen sind.

Die Ausflugslokale sind verschwunden

„Vor DDR-Zeiten gab es hier in der Ecke rund um Papenberge noch viele Ausflugslokale“, sagt Klaus Euhausen. Ein Bierchen kann man hier schon lange nicht mehr zischen. Im Zuge des Ausbaus der Grenzanlagen wurden die Kneipen abgerissen. „Nur die Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Ausflugsgaststätte Papenberge ist noch teilweise erhalten“, sagt der Hobby-Historiker als die Fassade hinterm Zaun durch das Grün der Bäume am Mauerradweg lugt.

„Schon seit 1923 gehört Nieder Neuendorf zu Hennigsdorf“, sagt Klaus Euhausen als wir gemütlich zurückradeln. „Damals war Hennigsdorf auch nur ein Dorf und eine eigenständige Gemeinde. Erst 1962 bekam Hennigsdorf das Stadtrecht.“

Heute leben im 1375 erstmals urkundlich erwähnten ehemaligen Fischerdorf Heynekendorp knapp 27 000 Einwohner – Tendenz steigend. Denn die Stadt zieht immer mehr Zuzügler an. Doch heutzutage kommen die Menschen freiwillig nach Hennigsdorf.

Von Jeannette Hix