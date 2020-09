Hennigsdorf

Die Gäste kamen zahlreich am Dienstag in das Café Madlen im Ziel-Center, um bei einer Tasse Kaffee mit MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner und zwei Redakteuren über Probleme und Sorgen in der Stadt zu sprechen.

Havelplatz: Der Hennigsdorfer Andreas Skala beklagt, dass es auf dem Havelplatz, wo er seit 1999 lebt, in den Abendstunden oft Lärm und Müll gibt – von Jugendlichen aller möglicher Herkunft. „Es sind da keine bösen Ausländer, sondern wirklich sämtliche Altersgruppen verschiedener Herkunft“, so Skala. Ab 21 Uhr gehe es immer richtig los, er rufe auch mal die Polizei, wenn es sein müsse. In der vergangenen SVV hat er von dem Problem berichtet. Polizei, Ordnungsamt und Mobile Jugendarbeit könnten sich der Sache annehmen. „Vielleicht kann man im nächsten Jahr auch nochmal Angebote über den Bürgerhaushalt machen“, erklärte Steffen Leber, Pur-Koordinator und Stadtverordneter. Eventuell könne man das Personal der Streetworker auch nochmal aufstocken. „Aber Mobile Jugendarbeit kann auch nicht abends um 22 Uhr tätig werden“, so Leber. Andreas Skala könnte sich vorstellen, dass die Streetworker mit ihrem Mobil sich zu den Zeiten des Marktes auf dem Havelplatz aufstellen.

Rathausplatz: Der Hennigsdorfer Kai Tilgner, der direkt am Rathausplatz wohnt, beschwert sich über Lärm, Müll und Vandalismus vor Ort. „Ich habe den direkten Blick auf den Bahnhof. Und es ist dort leider zum guten Ton geworden, dass die Leute, die aus dem Heim in Stolpe-Süd kommen, Dinge beschädigen“, so Tilgner. Es gebe an den Sitzgelegenheiten dort permanent Stress. Die Polizei sehe er dabei nicht als große Hilfe, mittlerweile rufe er nicht mehr in der Wache an. „Auch deutsche Jugendliche sind dort laut, aber mit denen kann man meistens wenigstens noch reden“, so Tilgner. Es gebe auf dem Platz auch viele Scherben, weil Flaschen zerschlagen würden. Er würde sich wünschen, dass es jede Stunde eine Polizeistreife geben würde, um Präsenz zu zeigen. Steffen Leber erklärt, es brauche Geld für die Integration der Menschen aus dem Asylbewerberheim in Stolpe-Süd, wo die Sozialarbeiter nicht alles allein schaffen könnten. „Es muss Leute geben, die den Menschen etwa erklären, welche Arten von Mülltonnen es gibt“, erklärt Steffen Leber. Die Hennigsdorferin Jasmin Pillgrimm sieht das Problem als nicht so gravierend. „Ich kann im Sommer mit Hotpants dort entlanglaufen, es ist noch nie irgendetwas passiert“, erklärt die Hennigsdorferin. Es komme allerdings oft vor, dass sie von den Asylbewerbern gegrüßt werde. „Ich weiß von Freundinnen, die das als Anmache sehen. Ich grüße einfach zurück“, so Pillgrimm.

Rechtsextremismus: Jasmin Pillgrimm sorgt sich um den Zusammenhalt in der Stadt, sie sieht einen extremen Rechtsruck. „Alltagsrassismus wird akzeptiert, geduldet und gelebt“, so Pillgrimm. Asylbewerber würden oft zu unrecht beschuldigt, Ärger auf dem Postplatz zu machen oder Frauen an zu flirten. Was die Demo von Neonazis und Holocaustleugnern angeht, so war sie allerdings dankbar, dass die Gegendemo mit mehr als 100 Teilnehmern stattfand. „Wir müssen die Kinder schon in der Grundschule aufklären!“, fordert die Hennigsdorferin. Steffen Leber erklärte dazu, die Nachbarschaftstreffs und die Kleiderkammer könnten dabei helfen, die Menschen zusammenzubringen – auch in der Corona-Krise.

Parken und Sauberkeit: Hans-Jürgen Meyer fühlt sich in seinem Wohnblock an der Friedrich-Engels-Straße pudelwohl, auch die auf der Rückseite liegende Parkanlage mit den beiden Spielplätzen gefällt ihm. Nur eine Sache ärgert den Hennigsdorfer schon seit fast zwei Jahren. Denn so lange wurden laut seinen Beobachtungen die städtischen Parktaschen auf der gegenüberliegenden Seite Friedrich-Engels-Straße nicht mehr gereinigt. „Dort klebt alter Splitt vom Streuen im Winter und sogar das Moos hat schon zu wachsen begonnen“, beklagt der 75-Jährige. „Ich sitze täglich auf dem Balkon und sehe dann, wie schmutzig die Parkplätze sind. Im Gegensatz zum gegenüber liegenden Seitenstreifen – der wird regelmäßig durch die Stadt gereinigt“, ist ihm aufgefallen. Hans-Jürgen Meyer hat einen Anwohnerparkausweis für die Parkzone 1, womit für ihn noch ein weiteres Problem verknüpft ist. „Damit habe ich zwar keinen Anspruch, auch jederzeit einen Platz zu finden. Doch es ist offensichtlich, dass es viel zu wenige Parkplätze für die Anwohner gibt, die jährlich 20 Euro für die grüne Parkkarte bezahlen. Für mich als Rentner ist das weniger ein Problem, aber für die Berufstätigen, die erst abends nach Hause kommen, schon.“

Rheuma-Liga: Heinz Köppel ist Vorsitzender der Rheumaliga in Hennigsdorf mit 150 Mitgliedern. Er organisiert die Abrechnung von therapeutischen Behandlungen mit den Krankenkassen. Vom Umfang her sei das wie ein Halbtagsjob, Heinz Klöppel hat den Posten jedoch als Ehrenamt inne. Seit Beginn der Corona-Zeit Mitte März sind für den Verein viele Probleme aufgetreten. Eines konnte jedoch mittlerweile gelöst werden. Die WGH hat dem Verein für mehrere Monate die Miete seiner Geschäftsräume im „ Nordpol“ in Hennigsdorf-Nord erlassen. Problematisch sieht es dagegen mit den Therapiekosten aus. Ende Juni konnten diese zwar beginn, wegen der Schutzauflagen jedoch in kleineren Gruppen, was den Aufwand für die Therapeuten teils verdoppelt. „Die Krankenkassen zahlen aber nicht doppelt so viel“, beklagt Heinz Köppel. Er bedauert außerdem, dass durch die Corona-Krise das gerade für ältere und alleinstehende Menschen wichtige soziale Gefüge zusammengebrochen ist. „Am 14. September geht es endlich wieder los mit der Wassergymnastik. Dann dürfen aber nur sechs statt acht Patienten teilnehmen. Da muss ich also jede Woche zwei aussortieren, das ist bedauerlich“, erklärt der 75-Jährige.

Kultur während Corona: Seit 1986 singt Josef Lehrach im Leo Wistuba Chor, um den er momentan wegen der Corona-Krise große Sorge hat. Denn er fürchtet um die Zukunft des traditionsreichen und anspruchsvollen Ensembles. In den Sommerferien durfte auf dem Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule geprobt werden, seit dieser Woche singt der Chor in der Aula. Allerdings kommen von den 35 Mitgliedern nur noch etwa die Hälfte zu den Proben, aus Sicherheitsgründen. Auch Josef Lehrach nimmt seit Monaten nicht mehr teil, aus Rücksicht auf seine Frau, die gesundheitlich gefährdet ist. Der Tenor kann niemandem einen Vorwurf machen, er macht sich einfach Sorgen, ob der Chor diese schwierige Zeit übersteht, wenn die Proben nicht unter normalen Umständen stattfinden und Auftritte abgesagt werden. Denn dabei gehen gleich zwei wichtige Funktionen verloren: Die Gemeinschaft der Sänger und das Kulturangebot für Konzertbesucher. Mit Wehmut denkt Lehrach an die Auftritte in Verona, Wien oder Prag zurück. Für den 3. Oktober ist nun eine kurze Gesangs-Matinee im Klubhaus geplant – zumindest ein kleiner Lichtblick in der schwierigen Zeit.Sport und Senioren: Bert Gödde betreut als Bahnwart verschiedene Senioren-Kegelgruppen, zum Beispiel von der Katholischen Kirche, den Linken, dem Geschichtsverein oder der Volkssolidarität. Diese konnten noch immer nicht ihr Training wieder aufnehmen, im Gegensatz zu den direkten Vereinsmitgliedern von Motor Hennigsdorf. „Ich denke, es wäre möglich, mit genügend Abstand wieder zu kegeln“, erklärt Bert Gödde. Allerdings wäre ein Hygienekonzept nötig. In diesem Punkt wünscht er sich Unterstützung von der Stadt. Er ist dabei, den Kontakt zum Fachdienst Schule und Sport aufzunehmen. Bert Gödde hat Sorge, dass seit Monaten zu viele Angebote für ältere Menschen wegfallen und soziale Kontakte verloren gehen. Als Vorstand im LEW/AEG-Seniorenclub kennt er die Probleme dieser Menschen. „Es ist schade, dass so viele Feierlichkeiten und Ausflüge ausfallen müssen. Und ein Ende ist ja noch nicht in Sicht.“

Von Wiebke Wollek und Marco Paetzel