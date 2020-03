Hennigsdorf

Zwei Männer im Alter von 22 und 35 Jahren gerieten am Montagnachmittag (23. März) in einer Asylunterkunft in Stolpe-Süd nach einer verbalen Auseinandersetzung körperlich aneinander. Grund für den Streit war nach ersten Erkenntnissen eine Ruhestörung.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzten sich beide Männer leicht, der 22-Jährige wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ambulant behandelt. Es wurden Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen. Beide gingen im Anschluss getrennte Wege.

