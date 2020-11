Hennigsdorf: Autodieb wird erwischt und flüchtet

Hennigsdorf

Am frühen Sonnabendmorgen (14. November) gegen 3.30 Uhr in Hennigsdorf, dass sich eine männliche Person auf ihrem Grundstück befand und sich an ihrem Mercedes zu schaffen machte. Das Ehepaar informierte sofort die Polizei, wobei sie noch eine männliche Person über ein anderes Grundstück in Richtung Trappenallee weglaufen sah. Wie die Polizei mitteilte hatte der Täter zuvor die Beifahrertür mit einem unbekannten Gegenstand in Höhe der Zierleiste aufgehebelt und sich ins Fahrzeug gebeugt, bis er erwischt wurde und unverrichteter Dinge flüchtete.

Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, hatte eine schlanke, sportliche Figur und einen Vollbart. Er trug ein dunkles Basecap, einen Strickpulli, eine blaue Steppjacke und hatte ein osteuropäisches Aussehen. Trotz sofortiger Suchmaßnahmen der Polizei im Nahbereich konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Von MAZonline