Hennigsdorf: Autodiebe verschwinden mit einem Kia ProCeed

Hennigsdorf

In der Straße Heideweg in Hennigsdorf machten sich bislang Unbekannte in der vergangenen Nacht an einem weißen Pkw Kia ProCeed (EZ 2019) zu schaffen. Die Eigentümerin hatte den Kia am Donnerstag (10. März) gegen 18.20 Uhr am Fahrbahnrand geparkt und bemerkte am Freitag (11. März) gegen 08.30 Uhr den Diebstahl ihres Fahrzeuges.

Auffällig an dem Auto mit den amtlichen Kennzeichen OHV-CP 25 ist, dass sich an der hinteren rechten Tür und dem hinteren rechten Kotflügel ein Sachschaden befindet. Nach dem rund 34 000 Euro teuren Fahrzeug, welches über das System Keyless-Go verfügt, wird gefahndet.

Von MAZonline