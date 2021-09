Hennigsdorf

Auf der Landstraße 17 zwischen Hennigsdorf und Bötzow (Landkreis Oberhavel) ist ein 71-Jähriger nach einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, sei das Auto des Mannes am Donnerstagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Das Auto wurde dabei stark eingedrückt.

„Ersthelfer befreiten den 71-Jährigen aus seinem Fahrzeug und begannen mit Reanimationsmaßnahmen“, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr Hennigsdorf. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Hennigsdorf lobte die Ersthelfer vor Ort für die eingeleiteten Maßnahmen.

Zur Galerie Jede Hilfe kam zu spät: Das Auto wurde so stark eingedrückt, dass der Fahrer noch am Unfallort verstarb.

Mann verstarb noch an der Unfallstelle

Trotz aller eingeleiteten Hilfsmaßnahmen verstarb der 71-Jährige noch an der Unfallstelle. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Landesstraße zwischen Bötzow und Hennigsdorf gesperrt.

