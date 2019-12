Bank will nicht für 20 000-Betrug zahlen

Hennigsdorf

„Ich bin fix und fertig“, sagt Heike Kühne. Sie hält ein Schreiben ihrer Berliner Volksbank in der Hand. Es könnte das Ende ihres Pflanzendiscount Berlin in Hennigsdorf bedeuten. Demnach soll Heike Kühne auf rund 20 000 Euro sitzenbleiben, die Online-Betrüger von ihren Konten geholt hatten ( MAZ berichtete). Die schickten ihr im November Briefe, die denen ihrer Berliner Volksbank stark ähnelten, und lieferte damit einen vermeintlich neuen Freischaltcode für das Online-Banking. Als Heike Kühne nicht sofort reagierte, rief ein falscher Bankangestellter mit Telefonnummer der Bank an und setzte sie unter Druck. Am Ende waren die 20000 Euro weg – der Großteil davon ein Kredit, den Kühne für den Laden aufgenommen hatte.

„Wir müssen davon ausgehen, dass die Kundin durch ihr Handeln den Zugriff auf die Zugangsdaten ermöglicht hat. Wir bedauern dies sehr, sehen uns in diesem Fall aber außerstande, eine Schadensregulierung vorzunehmen“, erklärt André Uzulis, Sprecher der Berliner Volksbank. Das Schreiben der Betrüger sei aus Sicht der Bank eindeutig als Fälschung zu erkennen gewesen. „Beispielsweise findet sich kein Name der angeblichen Bank, die es angeblich verschickt hat. Volksbanken heißen nie nur „Volksbanken“, sondern tragen stets einen Namenszusatz - beispielsweise Berliner Volksbank. Auch sind Datum und Poststempel nicht plausibel, ferner gibt es Tippfehler“, erklärt der Sprecher der Bank weiter. Heike Kühne hatte angegeben, dass die Betrüger unter der Nummer der Bank angerufen hätten, entsprechende Screenshots ihres Handys belegen das. „ Wenn es so gewesen sein soll, handelt es sich um eine Manipulation.

Heike Kühne nimmt sich eine Anwältin

Tatsache ist , dass wir immer wieder darauf hinweisen, am Telefon keinesfalls Login-Codes oder PIN-Nummern zu nennen. Unsere Mitarbeiter würden danach auch niemals fragen“, so Uzulis weiter. Er wolle aber noch einmal betonen, dass der Bank der Betrug an ihrer Kundin durch Kriminelle sehr leid tue. Für Heike Kühne klingt das wie Hohn. Die Schreiben der Betrüger hätten täuschend echt ausgesehen, das habe ihr auch eine Bank-Mitarbeiterin bestätigt. Zudem habe sehr wohl „ Berliner Volksbank“ auf dem Brief gestanden – samt originalem Logo. „Wenn ich mich heute vor die Berliner Volksbank stelle und die Leute frage, ob die Briefe echt sind, würden mir das sicher acht von zehn bestätigen.“ Auch habe sie niemals ihre Daten am Telefon weitergegeben. „Ich fühle mich einfach im Stich gelassen. Die Bank gibt ja zu, dass es ein Betrug war. Und dafür haben Banken Haftungsfonds!“

Am Dienstag hat Heike Kühne einen Termin bei der Kripo, hat sich auch eine Anwältin genommen, um gegen die Bank vorzugehen. Wie es mit dem Laden weitergeht, ist ungewiss. Das Geld sei ja weg. „Wir müssen jetzt mit unserem Vermieter reden.“ Die Geschäftsfrau hat die Hoffnung noch nicht verloren.

Von Marco Paetzel