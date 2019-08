Hennigsdorf

Die Planfeststellungsbehörde hat beim Bau der Behelfsbrücke als zeitweiser Ersatz für die marode Havelbrücke in Hennigsdorf eine Neubewertung vorgenommen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass kein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist. Heißt im Klartext: Statt der gewölbten Rahmenbehelfsbrücke, die ein Planfeststellungsverfahren nach sich gezogen hätte, wird nun ein Vierendeel-Träger favorisiert. Der Vierendeel-Träger ist ein Tragelement der Baustatik aus einem Stahlverbund, der nur horizontale Stäbe und vertikale, zueinander parallele Riegel oder Pfosten besitzt, die in den Ecken zu einem steifen Rahmen verbunden werden.

Dies hat für die Brücke in Hennigsdorf den Vorteil, dass der komplette Überbau neben der vorhandenen Straße vorgefertigt und nach Herstellung der Widerlager und Rampen in seine endgültige Lage verschoben werden kann. „Somit stünde Ende 2020 ein Überbau zur Verfügung, der bei plötzlichem Versagen der bestehenden Brücke eingesetzt werden kann. Der gleiche Überbau kann auch als ‚ Behelfsbrücke‘ in der Behelfsumfahrung genutzt werden“, informiert die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Erleichterung bei Stadt und Kreis

„Wir sind froh, dass unsere Forderung auf Bundesebene gehört wurde. Natürlich kommen der Landkreis und die Stadt Hennigsdorf dem Wunsch nach einem Termin zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise gerne entgegen. In Kürze werden sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen, um die Gesamtbaumaßnahme zu erläutern und die nun benötigten Unterlagen, die für eine Beteiligung der Unteren Wasser- und Naturschutzbehörde unabdingbar sind, auf den Weg zu bringen“, so Landrat Ludger Weskamp.

Thomas Günther, Bürgermeister der Stadt Hennigsdorf, ist ebenso erleichtert über die neue Entwicklung: „Mein Dank gilt vor allem der Bürgerinitiative, die viele hundert Unterschriften gegen eine neunmonatige Vollsperrung gesammelt hat. Jetzt muss vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ein möglichst konkreter Zeitplan für die einzelnen Schritte des Brückenneubaus vorgelegt werden.“

Ein Schreiben an Verkehrsminister Andreas Scheuer brachte die Wende

Noch Ende April schlugen die Wellen in Hennigsdorf hoch: Das Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde hatte gegenüber der Öffentlichkeit kundgetan, dass der seit langem erforderliche und bekannte Neubau der Straßenbrücke über die Havel-Oder-Wasserstraße in Hennigsdorf entgegen der erfolgten Abstimmungen ohne die Errichtung einer Ersatzbrücke vorgenommen werden soll. Dies hätte eine mindestens neunmonatige Vollsperrung dieser essenziellen Lebens- und Verkehrsader bedeutet.

Landrat Ludger Weskamp, sein Stellvertreter Egmont Hamelow, Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther, der Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Peter Heydenbluth sowie der Geschäftsführer der Oberhavel Holding und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft WInTO GmbH, Andreas Ernst, haben darauf Ende April vor Ort eine gemeinsame Erklärung mit der Forderung nach einer Behelfsbrücke unterzeichnet. Diese Erklärung wurde an den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, das Land und das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde übermittelt.

Von MAZonline