Das einstimmige Votum, mit dem sich die Hennigsdorfer Stadtverordneten Anfang Oktober zum Stadtbad-Bau bekannt haben, hat Birgit Tornow-Wendland gefreut. „Alle Fraktionen stehen hinter dem Projekt, das gibt einen guten Rückenwind, sich den Aufgaben zu stellen“, sagt die Chefin der Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH (ESH). Eine dieser Aufgaben wird es sein, das Betriebskonzept nochmal aufzubohren. Denn nicht zuletzt die SPD- und die CDU-Fraktion hatten kritisiert, dass das Konzept in den kommenden Jahren zu hohe Kosten für die Stadt bedeuten würde – und zwar knapp eine Million Euro bis zum Jahr 2043.

Es gebe aber keine allzu großen Potenziale. „Es ist unrealistisch, dass wir eine halbe Million Euro pro Jahr einsparen könnten“, stellt die ESH-Chefin klar. Den Löwenanteil machen die Personalkosten und jene für das neue Stadtbad selbst aus. So wäre es ein Ansatz, darüber nachzudenken, an bestimmten Tagen nur für Vereine zu öffnen. Das würde den Personalbedarf senken – laut Tornow-Wendland könne man dadurch eine halbe Personalstelle einsparen.

Auch mit den Vereinen wird nochmal gesprochen

Man müsse auch mit den Vereinen sprechen, die das Bad nutzen wollten – etwa der SV Stahl, die Rheumaliga oder die DLRG-Ortsgruppe. „Die Frage ist, ob sie ihre Zeiten wie geplant wollen oder das eventuell auch reduzieren“, so die ESH-Chefin – das wiederum könnte eine Kostensteigerung bedeuten, weil wieder mehr Personal für den Publikumsverkehr vorgehalten werden müsse. Was die Eintrittspreise angeht, so sei bislang nicht groß diskutiert worden. Statt wie im alten Bad 90 Minuten solle die Mindestverweildauer nur bei 120 Minuten liegen, diese Zeitkarten sollen fünf Euro kosten – aktuell zahlen Nutzer des alten Bades für 90 Minuten 3,50 Euro.

Für jede weitere Stunde sollen nach dem bisherigen Betriebskonzept weitere 2,50 Euro anfallen. Zudem sollen Familienkarten eingeführt werden (drei Personen zahlen neun Euro für 120 Minuten); Kinder unter fünf Jahren sollen kostenlos ins Bad kommen. „Es gibt bislang kaum eine Kostensteigerung“, erklärt Birgit Tornow-Wendland. Wenn es Veränderungen geben sollte, werde das erst im Jahr 2022 feststehen. Doch die ESH-Chefin mahnt zur Geduld. „Wir können all das erst intensiv betrachten, wenn wir etwa die Hälfte des Gebäudes gebaut haben und wissen, wo wir mit den Investitionen stehen“, so Tornow-Wendland.

Jeder Bürger solle sich den Besuch des Bades leisten können

Auch der Input der Fraktionen könnte eine Rolle für eine Überarbeitung des Betriebskonzeptes spielen. Von der Linken-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung heißt es, man wolle, dass es nur absolut notwendige Preiserhöhungen gebe. „Jeder Hennigsdorfer soll sich den Besuch des Bades leisten können. Außerdem sind wir der Meinung, dass erhöhte Preise dazu führen, dass wenige Besucher kommen“, erklärt Linken-Chefin Ursel Degner. „Wir werden unsere Ideen zunächst intern sammeln und beraten und diese zur gegebenen Zeit vortragen“, erklärt dagegen Werner Scheeren ( CDU).

Ralf Nikolai ( FDP) erklärt, die FDP unterstütze das Konzept. „Alle Parameter müssen hier von Zeit zu Zeit sowieso wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Dass aus dem städtischen Haushalt Geld für die nicht gedeckten Kosten, die der Betrieb des Stadtbades verursacht, bereitgestellt wird, deckt sich mit unserer Beschlussvorlage, die wir Anfang des Jahres zu Gunsten der Fernwärme AG zurückgezogen haben.“

Bis 2023 soll das neue Schwimmbad auf dem Gelände des Alten Gymnasiums gebaut werden. Der Bau soll höchstens 23,66 Millionen Euro kosten. Für das Großprojekt hat die Stadt einen Kredit von 20 Millionen Euro aufgenommen.

