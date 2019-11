Betrüger schicken falsche Bankpost – 20.000 Euro weg

Hennigsdorf

Der erste Brief lag am Mittwoch, 20. November, in ihrem Postkasten. Ein Schreiben der Berliner Volksbank. Briefkopf, Anschreiben – alles völlig unverdächtig. „Der sich stetig ändernde Finanzmarkt und Kreditmarkt veranlasste die EU-Staaten zu einer strengeren Regulierung der Kreditinstitute“, steht dort geschrieben, zwei kleine Tippfehler inklusive. In dem Schreiben lieferte vermeintlich die Berliner Volksbank ihrer Kundin Heike Kühne einen neuen Freischaltcode für das Online-Banking, da TANs nicht mehr mit SMS versendet werden dürften.

Heike Kühne weiß heute, dass sie den Brief lieber sofort in den Papierkorb geschmissen hätte. „Wir sind hier jetzt fix und alle“, sagt die Betreiberin des „Pflanzen-Discount Berlin“ in Hennigsdorf. Die 48-Jährige ist offenbar auf eine neue Betrugsmasche hereingefallen: Die Schreiben waren komplett gefälscht, die Betrüger hoben so mehr als 20 000 Euro von vier verschiedenen Konten ab, auf die Heike Kühne Zugriff hatte – neben dem Geschäftskonto auch ihr Girokonto, das Sparkonto und das eines Mitarbeiters, das Heike Kühne mit verwaltet. „Selbst Mitarbeiter der Bank haben bestätigt, dass die Schreiben täuschend echt aussehen.“

Einer der gefälschten Briefe. Quelle: Marco Paetzel

Ursprünglich wollte Heike Kühne den neuen Freischaltcode gar nicht eingeben, weil sie im Laden so viel zu tun hatte. Doch dann habe ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank angerufen, auf dem Display erschien die Nummer der Berliner Volksbank. Auch das war eine geschickte Täuschung. „Der Mann sagte in akzentfreiem Deutsch, ich könne sonst kein Onlinebanking mehr machen.“ Also setzte sich Heike Kühne am vergangenem Sonnabend an den PC. Offenbar verschaffte die 48-Jährige den Betrügern genau damit Zugriff auf ihre Konten: Am Dienstag zwischen 12 und 15 Uhr wurden Beträge zuerst wild zwischen den Konten hin- und her überweisen, am Ende war das Geld weg „Das war unser Kredit für den Laden. Und das bisschen, was man eben noch so hat.“

Selbst die Polizei war überrascht

Bei der Polizei hat Heike Kühne am Mittwoch Anzeige erstattet. Auch dort waren die Beamten verwundert über das perfide Vorgehen der Betrüger. „Eine solche Masche, bei der Betrüger Briefe schicken und als Bankmitarbeiter anrufen, war mir bislang auch noch nicht bekannt“, erklärte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Normalerweise würden Kriminelle versuchen, über das Internet an die Bankdaten ihrer Opfer zu gelangen – etwa, indem sie ganze Webseiten fälschen. „Das kommt auch in Oberhavel immer wieder vor, aber die meisten werden stutzig, wenn sie irgendwo ihre Bankdaten eingeben sollen“, so die Sprecherin. Sie rät dazu, immer ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen und die Bank zu kontaktieren, um sich rückzuversichern.

„Nach derzeitigem Sachstand ist die Kundin Opfer eines Betruges geworden, bei dem im Vorfeld durch gefälschte Briefe und unter Vorspiegelung der Identität eines Mitarbeiters der Bank Zugangsdaten abgephisht wurden. Das ist außerordentlich bedauerlich und tut uns für unsere Kundin sehr leid“, erklärt indes André Uzulis, Sprecher der Berliner Volksbank zum Fall. Man gehe der Sache nach. Um derartige Schadensfälle zu vermeiden, verweist er auf Hinweise zum Phishing auf der Webseite der Bank.

Diebe klauten nochmal 450 Euro

Für Heike Kühne war es nicht der einzige Schock: An diesem Donnerstag lockte sie auch noch ein Kunde vor die Tür des Ladens, um sich eine Pflanze zeigen zu lassen. Ein Vorwand. Ein zweiter räumte in der Zwischenzeit die Kasse leer – obwohl die abgeschlossen war. Die Männer verschwanden, rund 450 Euro fehlten in der Kasse. Auch diesen Fall hat sie angezeigt.

Von Marco Paetzel