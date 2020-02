Bombardier: Betriebsrat appelliert an Altmaier

Hennigsdorf

In der vergangenen Woche hatte der französische Konzern Alstom erklärt, die Zugsparte von Bombardier übernehmen zu wollen ( MAZ berichtete). Wegen der Sorge um die Zukunft ihrer Standorte haben sich der Gesamtbetriebsrat von Bombardier Transportation, der Betriebsrat des Alstom-Standortes Salzgitter und die IG Metall in einem offenen Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU), Kanzleramtschef Helge Braun ( CDU) und Enak Ferlemann ( CDU, Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr) gewandt.

In dem Schreiben wird darauf verwiesen, dass im Zuge des geplatzten Zusammenschlusses von Siemens und Alstom die französische Regierung mit den französischen Arbeitnehmervertretern klare Regelungen zur Sicherung der Arbeitsplätze und Standorte durchgesetzt hatte – so werde sie wohl wieder handeln. „Wir, Betriebsräte und IG Metall, werden nicht hinnehmen, dass eine Übernahme zu Lasten deutscher Standorte und Arbeitsplätze beider Unternehmen geht. Wir erwarten ein ebenso durchsetzungsstarkes Engagement und Handeln der politisch Verantwortlichen in Deutschland.“

Rund 10 000 Arbeitsplätze in Deutschland sind betroffen

Klimaschutz und Mobilitätswende bräuchten eine Bahnindustrie, die in Deutschland stark ist und bleibe. Die Umsetzung der politischen Ziele dürfe nicht durch einen Kahlschlag in der deutschen Bahnindustrie gefährdet werden. „Im Gegenteil muss es darum gehen, die Betriebe und Standorte als wichtige Schlüsselindustrie zu erhalten und weiter zu entwickeln. Dafür muss die Bundesregierung auch ihren Einfluss auf den Großkunden der Branche, das Staatsunternehmen Deutsche Bahn, ausüben.“

Betriebsräte und IG Metall betonen in dem Schreiben die Verantwortung der deutschen Politik für aktuell rund 10 000 direkte Industriearbeitsplätze bei Bombardier und Alstom sowie die nicht bezifferbaren Auswirkungen auf die Zulieferindustrie. „Wir erwarten ein schnelles politisches Handeln, um die Standorte von Bombardier und Alstom Deutschland zu erhalten und die Arbeitsplätze unserer Kolleginnen und Kollegen langfristig zu sichern“, so der Appell. Die Bundesregierung müsse sich zu den Beschäftigten bekennen und einen Ansprechpartner nennen, mit Betriebsräte und IG Metall sich austauschen könnten.

Von MAZonline