Bombardier-Verkauf: Die Verhandlungen laufen

Hennigsdorf

Bereits in der vergangenen Woche kursierten Gerüchte, laut denen der französische Konzern Alstom mit Bombardier Transportation über eine mögliche Übernahme verhandele. Eine Bestätigung dafür gab es von den Beteiligten allerdings nicht. Am Montag bestätigte Alstom nun, dass Vertreter mit dem kriselnden kanadischen Rivalen Bombardier über den Kauf von dessen Zugsparte, verhandelt. Das ist auch in Hennigsdorf angekommen: „Inzwischen gibt es die interne Information, dass der Inhalt dieser von Alstom veröffentlichten Pressemitteilung den Stand der laufenden Aktivitäten widerspiegelt“, erklärt der Hennigsdorfer Betriebsrats-Chef Volkmar Pohl. Allerdings gebe es ansonsten keine weiteren Informationen dazu. Von Bombardier-Sprecherin Janet Olthof kam am Montag indes kein Kommentar zur Sache.

Für den Hennigsdorfer Betriebsrats-Chef steht indes fest, dass der Standort erhalten bleiben muss. Volkmar Pohl pocht auf Beschäftigungssicherung vor Ort und den Kompetenzerhalt. „Das sind die drei zentralen Punkte, die wir im Fokus haben werden. Egal, was da kommen mag“, erklärte der Betriebsrats-Chef kürzlich auf Anfrage der MAZ zum Thema. Pohl fordert Klarheit vom Bombardier-Management bezüglich der Zukunft des Werkes. Die Gerüchteküche vor Ort brodele, es gebe deshalb eine große Unsicherheit unter den rund 2700 Beschäftigten, was ihre Zukunft im Unternehmen anbelangt.

Das „ Handelsblatt“ hatte bereits vergangene Woche unter Berufung auf Branchenkreise von dem Vorhaben berichtet und einen Kaufpreis von sieben Milliarden Euro genannt. Andere Medien nannten sieben Milliarden US-Dollar. Alstom machte dazu keine Angaben. Die Verhandlungen mit den Kanadiern liefen noch, und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, teilte das Unternehmen in Saint-Ouen-sur-Seine mit. Was aus der Neuausrichtung von Bombardier Transportation wird, ist unklar: Sie sieht unter anderem vor, dass in Deutschland bis zu 2200 Arbeitsplätze entfallen. Hennigsdorf sollte nach diesen Plänen Kompetenzzentrum für die Forschung und Entwicklung für Vollbahnen und Metros werden. Es sollten die Stellen von knapp 400 Beschäftigten mit Fokus auf der Produktion ab 2020 wegfallen. Der Gesamtbetriebsrat fordert etwa, betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen und alle Standorte zu erhalten – doch bislang gab es noch keine Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat.

Von Marco Paetzel