Bombardier: Viele arbeiten von Zuhause aus

Hennigsdorf

Im Hennigsdorfer Bombardier-Werk gibt es noch immer keine Corona-Infektion. Allerdings gibt es rund 20 Mitarbeiter, die mit Erkrankten in Kontakt gekommen sein könnten und deshalb vorsorglich von Zuhause aus arbeiten, erklärte Betriebsratschef Volkmar Pohl am Dienstag. Zudem hat das Unternehmen im Zuge der Corona-Krise die Quote für die mobile Arbeit zunächst auf 50 Prozent der monatlichen Arbeitszeit angehoben. Mittlerweile sind es 100 Prozent.

Das heißt konkret, dass Mitarbeiter zum Arbeiten theoretisch nicht mehr ins Unternehmen kommen. Im Verwaltungsgebäude, „Titanic“ genannt, würden viele Mitarbeiter davon Gebrauch machen. „Da ist es jetzt schon ziemlich leer“, erklärt Volkmar Pohl. Kurzarbeit indes sei noch kein Thema im Werk. Ob das noch konkret werde, sei schwer abzusehen. „Das kommt unter anderem auf unsere Arbeitsfähigkeit und die Materialversorgung an“, so der Betriebsratschef weiter. Es gebe aber selbstverständlich Überlegungen dazu, wie man dies zeitnah umsetzen könne.

Kantine reicht Essen nur noch zum Abholen aus

Was vorbeugende Maßnahmen im Werk angeht, so werde in der Kantine nur noch Essen ausgegeben – Sitzplätze gibt es hier aber nicht mehr. „Die Mitarbeiter können ihr Essen dort jetzt nur noch abholen“, so Volkmar Pohl. In der Produktion versuche man zu vermeiden, dass Mitarbeiter zu zweit an Stationen arbeiten müssten – immer ließe sich das aber nicht verhindern. Zudem sei es leerer geworden, weil keine Leiharbeiter mehr kommen würden, so Volkmar Pohl weiter.

Keine neuen Entwicklungen gebe es indes bei der geplanten Übernahme von Bombardiers Zugsparte durch den französischen Schienenfahrzeughersteller Alstom. Der Gesamtbetriebsrat von Bombardier Transportation fordert bei einer Übernahme unter anderem, betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen und alle Standorte zu erhalten.

Von Marco Paetzel