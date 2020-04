Bombardier denkt an Kurzarbeit

Hennigsdorf

Das Hennigsdorfer Stahlwerk hat bereits Kurzarbeit angekündigt, seit 1. April sind rund 300 Beschäftigte für zunächst ein halbes Jahr in dem Programm. Auch beim Schienenfahrzeughersteller Bombardier könnte es demnächst so weit sein. „Wir sind schon seit längerem von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen, insbesondere in Bezug auf direkte und indirekte Lieferanten und ausländische Mitarbeiter, die aus dem Ausland nicht einreisen durften. Deshalb beobachten und bewerten wir die aktuellen Entwicklungen in unserem Krisenstab schon seit Wochen sehr genau, auch um sofort auf neue Entwicklungen reagieren zu können“, erklärt Janet Olthof, Sprecherin des Unternehmens, auf MAZ-Anfrage.

Es hätten die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigen, Lieferanten und Geschäftspartner neben dem Schutz des Betriebes für das Unternehmen höchste Priorität. Darüber hinaus liege der Fokus auf der bestmöglichen Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Kunden. „Vor diesem Hintergrund arbeiten wir mit Hochdruck daran, den Geschäftsbetrieb an unseren Standorten sicherzustellen. Bisher waren wir noch nicht zu Kurzarbeit gezwungen. Aufgrund der aktuellen Dynamik kann sich das aber jederzeit ändern.“ Man habe daher Gespräche mit Arbeitnehmervertretern aufgenommen, mit dem Ziel, sich auf allgemeine Rahmenbedingungen zum Thema Kurzarbeit zu verständigen. „Damit kann jeder Standort bei Bedarf im jeweils gebotenen Umfang schnell reagieren“, erklärt Michael Fohrer, der Bombardier-Deutschland-Chef zu dem heiklen Thema.

Von Marco Paetzel