Hennigsdorf

Rund 7000 Bäume, davon sind rund 1000 so genannte Jungbäume, gibt es in Hennigsdorf. Vor allem die jüngeren Bäume und Sträucher, deren Wurzeln noch nicht so tief in den Boden reichen, sowie Bäume, denen nur eine kleine Baumscheibe zur Verfügung steht, leiden unter der extremen Witterung. Die Hennigsdorfer Stadtverwaltung bitte alle Bürger, die die Möglichkeit haben, den Stadtservice zu unterstützen. Ein Eimer Wasser zusätzlich für die Pflanzen vor dem eigenen Haus sei schon eine große Hilfe.

Von MAZonline