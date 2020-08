Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer Stadtverordneten haben auf ihrer Sitzung am Mittwochabend Grünes Licht dafür gegeben, dass coronabedingt ein verändertes Konzept für den Bürgerhaushalt erarbeitet werden soll. Da die Festmeile in diesem Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden muss, kann die Abstimmungsveranstaltung zum 4. Hennigsdorfer Bürgerhaushalt nicht wie geplant am letzten Augustwochenende stattfinden. Die Verwaltung sieht als einzige Möglichkeit den Abstimmungszeitraum vom 14.September bis 2. Oktober 2020 in der Stadtinformation zu schaffen.

Dort könnten die Hennigsdorfer – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln – dann ihre Stimmen für die Ideen ihrer Mitbürger abgeben. Zudem können die Abstimmungsunterlagen auf dem Postweg angefordert werden. Zudem wurde die Möglichkeit der Online-Abstimmung ergänzt. Die Verwaltung prüfe diese Art der Abstimmung für die Zukunft. Mit der Anpassung des Konzeptes solle laut Verwaltung die Voraussetzung dafür geschaffen werden.

100 000 Euro stellt die Stadtverwaltung für das Projekt bereit. Dieses Jahr sind 180 Vorschläge für den Bürgerhaushalt eingereicht worden. Die Verwaltung hat alle überprüft, 50 Ideen entsprechen den vorab festgelegten Kriterien.

Von Marco Paetzel