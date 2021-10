Hennigsdorf

Statt „Hallo“ und „Lasst uns anfangen“ sagt „InTakt“-Chorchef Rolf-Peter Büttner (73) bald „Bonjour“. Denn singende Franzosen aus Hennigsdorfs französischer Partnerstadt Choisy-le-Roi sind bald in Hennigsdorf zu Gast. Am 30. Oktober startet in der Sporthalle des Alexander S. Puschkin Gymnasiums in der Rathenaustraße 43 um 16 Uhr ein mega Freundschaftskonzert.

Für Absprachen und Abstimmungen war Rolf-Peter Büttner gerade ein paar Tage in Choisy-le-Roi, um mit dem französischem „Ensemble Polyphonique“ zu proben. Eine Dolmetscherin war stets an Büttners Seite, da der Chorchef kein Französisch spricht. Teils habe man sich auch auf Englisch verständigt, manchmal auch mit „Händen und Füßen“. Vergangenen Montag war Büttner zurückkommen.

„Bei den Proben am Wochenende davor in Frankreich ging es auch darum, welche Stücke der französische Dirigent und welche Stücke ich dirigieren werde. Es ging aber auch darum, wie wir gemeinsam bestimmte Stücke interpretieren wollen. Denn während die Franzosen primär klassische Stücke singen, ist die Grundanlage unseres Chores eher poppig. Wir singen neben afrikanischen Liedern auch Schlager oder Titel von Herbert Grönemeyer.“ Die 44 Sängerinnen und Sänger von InTakt hätten sich in Hennigsdorf bei ersten Proben zum Konzert mächtig in die „Klassikschiene“ reingekniet.

Der Hennigsdorfer Chor „InTakt“ kurz vor einer Probe. Quelle: privat

Für das etwa anderthalbstündige Konzert am 30. Oktober haben die beiden Chöre ein buntes, anspruchsvolles Klassikprogramm einstudiert. Aufgeführt werden sollen unter anderem eine Bachkantate sowie „Die launige Forelle“ von Schubert und Schöggl – zum Teil in einer Bearbeitung von Rolf-Peter Büttner. Auch eigene Stücke wollen die Chöre präsentieren. „Bei der Einstudierung der ,launigen Forelle’ hatten die Franzosen besonders viel Spaß und die Stimmung war ausgelassen“, sagt Büttner. Denn Variationen davon wollen die Franzoschen auf Deutsch singen.

Die Proben sind für die französischen Sänger darüber hinaus beschwerlich. Denn laut Corona-Auflage muss in Frankreich mit Maske gesungen werden.

Auch privat macht Rolf-Peter Büttner aus Oranienburg Musik. Quelle: Jeannette Hix

„Bei dem Konzert in Hennigsdorf ist das nicht der Fall. Wir freuen uns, dass wir für das Konzert die große Sporthalle des Alexander S. Puschkin Gymnasiums nutzen dürfen“, sagt Rolf-Peter Büttner, der 2003 den Chor „InTakt“ gegründet hatte. Begleitet wird das Konzert von einem Kammermusikensemble, zum Teil bestehend aus Musikern der Hennigsdorfer Musikschule. Auch eine Orgel und eine Harfe kommen zum Einsatz. Über 100 Mitwirkende samt Orchester machen mit. Die 40 angereisten Mitglieder vom „Ensemble Polyphonique“ samt ihrer Rathausdelegation aus Choisy-le-Roi wollen vier Tage in Hennigsdorf bleiben. Auch ein Besuch in Potsdam samt Stadtrundfahrt ist geplant.

Und weil es ein Freundschaftstreffen ist, freuen sich Rolf-Peter Büttner, sein Chor-Team sowie das Kammermusikensemble der Musikschule Hennigsdorf schon jetzt auf die Zeit vom 28. bis 21. November ’21. Dann ist ein Gegenbesuch in Frankreich angesagt. Auch Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) ist mit von der Partie. „Wir geben dann ein Konzert in der Pariser Kirche „Saint Louis en I´lle“, die sich gleich hinter der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame befindet“, sagt Büttner. „Ich freue mich schon jetzt auf die dortige tolle Akustik in der Kirche.“

Beim Gratis-Konzert ist Hennigsdorf gilt die 3-D-Regel

Übrigens: Beim Konzert in Hennigsdorf gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Der Eintritt ist frei. Es wird aber um eine kleine Spende gebeten, um den Austausch beider Chöre zu unterstützen.

Die Idee des generationenübergreifenden Chorprojektes war übrigens schon vor zwei Jahren im Umfeld des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft von Hennigsdorf und Choisy-le-Roi entstanden. Bereits 2020 sollte es ein gemeinsames Konzert geben. Doch Corona hatte dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Musikschule Hennigsdorf selbst hat seit fast 30 Jahren musikalische Verbindungen in die französische Partnerstadt.

Von Jeannette Hix