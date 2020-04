Corona-Krise: Ordnungsamt musste Friseursalon schließen – Jetzt spricht der Chef

Hennigsdorf

Am vergangenen Dienstag schauten Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizeibeamte im Friseursalon von Carsten List in der Hauptstraße vorbei, denn er hatte seinen Laden geöffnet – dabei hatte die Bundesregierung im Zuge der Corona-Bekämpfung am Sonntag zuvor unter anderem auch die Schließung aller Friseure in der Bundesrepublik angeordnet, um die Corona-Krise einzudämmen. Sein Laden ist seitdem vom Ordnungsamt versiegelt, Kunden sind vorerst tabu. „Augenscheinlich wendeten sich besorgte Bürger an die Polizei. Das zuständige Ordnungsamt kam zeitnahe zu einem Ortstermin. Die Polizei war ,vorsorglich’ anwesend“, erklärt Carsten List nun.

Er erklärt, das übliche Kommen und Gehen in seinem Salon sei bereits zum Dienstag, 17.März eingeschränkt worden. „Wie es heutzutage üblich ist, können Kunden ihre Friseurtermine online oder über das Smartphone und in Echtzeit buchen.“ Zudem habe es eine wiederholte Belehrung der Mitarbeiter im Umgang mit den Kunden, speziell zu den Hygienemaßnahmen bei hustenden sowie niesenden Kunden, gegeben. In jedem der drei Salonbereiche gebe es mehrere Desinfektionsmittel für Mensch und Gerät. „Der Friseursalon, mit insgesamt 15 Frisierplätzen, ist in drei Salonbereiche aufgeteilt; bei drei Mitarbeitern ließ es sich besonders gut und großzügig aufteilen“, so List. Zudem kam ein besonderer Service hinzu bei dem lediglich die Haare geschnitten werden – Waschen und Föhnen entfallen.

Scharfe Kritik vom Berufskollegen

Der Friseursalon „ Monique Müller Friseure“ hatte bereits vor der Anordnung der Bundesregierung seine beiden Salons in Hennigsdorf und Oranienburg geschlossen. Jörg Carda, einer der Betreiber, hatte seinen Mitbewerber Carsten List scharf kritisiert. Die Infektionskette müsse unterbrochen werden, Friseurläden seien dabei ein großer Faktor: Rund 1,5 Millionen Kunden gibt es täglich in Deutschland. „Es gibt aber offenbar Menschen, die das immer noch nicht verstanden haben. Das sieht man an diesem Friseur“, so Carda.

Das kommentiert Carsten List wie folgt: „Jeder führt sein Unternehmen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und nicht nach Hören-Sagen. Ein Friseursalon sollte seine Hygienestandards grundsätzlich nach dem Infektionsschutzgesetz, ehemals Seuchenschutzgesetz, aufgestellt haben“, so List. So würden nicht nur Einweghandschuhe, Einwegschutzmasken oder Einwegkittel und Desinfektionsmittel für die Mitarbeiter vorgehalten, sondern auch Einwegumhänge, Einweg-Papierhandtücher und andere Schutzmaterialien für die Kunden - für den Fall der Fälle.

„Das Infektionsschutzgesetz ist nicht erst seit Corona in Kraft“, so der Betreiber des Friseursalons. Dass er sich über das Verbot, seinen Salon zu öffnen, hinweggesetzt hatte, sieht List nicht so. Dienstleister in Gesundheitsberufen seien nicht von der Eindämmungsverordnung betroffen, erklärt er. Und genauso sieht er seinen Salon. „Friseure zählen zu den Gesundheitsberufen. Friseure lernen von Beginn an nicht nur die Hygienestandards, sondern auch mit dem Begriff der Anamnese umzugehen. Was andere Friseure als Erstberatung betrachten ist im eigentlichen Sinne die Anamnese.“

Kreisverwaltung: Friseure müssen geschlossen bleiben.

Die Kreisverwaltung sieht das anders: Es gelte die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg vom 22. März. „Demnach sind körpernahe Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen dem Leistungserbringer und dem Empfänger nicht eingehalten werden kann, verboten. Dies trifft auch auf Friseure zu“, erklärt Sprecherin Ivonne Pelz. Oberstes Ziel aller Maßnahmen ist die Kontaktreduzierung, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Nur dann werde es möglich sein, dass sich das Gesundheitswesen auf die steigenden Fallzahlen einstellen könne. „Der zeitweise Verzicht auf den Friseurbesuch ist damit ein wichtiger Beitrag für diejenigen, die besonders gefährdet sind“, so Pelz. Wielange das in Kraft bleibt, ist unklar.

Den Salon von Carsten List trifft das hart, er zahlt weiter die vollen Gehälter, die ab September sogar steigen sollen. „Für Kunden wird es keine Preiserhöhung geben.“

Von Marco Paetzel