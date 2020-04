Corona-Krise: Tierarztpraxis behandelt nur Notfälle

Hennigsdorf

Humanmediziner und medizinisches Pflegepersonal bekommen in den letzten Tagen viel Lob und Anerkennung zugesprochen – zu Recht. Jedoch wird dabei ein großer Zweig der ärztlichen Versorgung häufig vergessen. Es geht um Tierärzte und Tierärztinnen sowie tiermedizinische Fachangestellte, die trotz der Corona-Krise noch täglich ihrem Job nachgehen und sich der Gefahr einer Ansteckung aussetzen.

Jenny Kauffmann arbeitet seit fast sechs Jahren in der Tierarztpraxis am Rathenaupark und der letztes Jahr gegründeten Zweigstelle „Dogs in Sports“, die sich auf die Betreuung von Sporthunden spezialisiert. „Bei uns geht der Alltag relativ gut weiter. Wir haben weiterhin geöffnet, um die Grundversorgung der Tiere zu gewährleisten“, erzählt die tiermedizinische Fachangestellte. Allerdings habe sich die Praxis momentan auf die Notfallversorgung der Tiere beschränkt. Darunter fallen akute Erkrankungen und Verletzungen sowie Operationen. „Impfungen und andere aufschiebbare Behandlungen können wir momentan nicht durchführen“, so Jenny Kauffmann.

Die Kunden verhalten sich angemessen

„Die Kunden sind da auch sehr kooperativ und kommen nur noch bei akuten Fällen zu uns.“ Auch die Akutsprechstunde der Tierarztpraxis sei weniger besucht und nur noch mit telefonischer Anmeldung möglich. „Wir haben als Sicherheitsvorkehrung zusätzlich eingeführt, dass sich nur noch jeweils eine Person in unseren beiden Wartezimmern aufhalten darf sowie auch am Tresen. Die anderen sind angewiesen, erst mal draußen oder im Auto zu warten.“ Die Mitarbeiter der Tierarztpraxis sind aber alle nach wie vor im Dienst. „Wir haben weiterhin einiges zu tun. Notfälle geschehen natürlich immer noch und deswegen müssen wir auch am Ball bleiben“, so Jenny Kauffmann.

Auch ihre Vorgesetzte, Dr. Annette Klug, die 2003 die Tierarztpraxis am Rathenaupark gründete, schaut optimistisch in die Zukunft. Zuletzt hätten sie einen Brief vom Landwirtschaftsministerium bekommen, der bestätigte, dass auch kleinere Tierarztpraxen systemrelevant seien und deshalb offen bleiben dürften, erzählt die Tierärztin, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Dienstjubiläum feiern darf. Schließlich sei das Tierwohl auch im Grundgesetz verankert. „Selbstverständlich müssen wir uns aber auch der neuen Situation anpassen und unsere sowieso schon strengen Hygieneregeln verschärfen.“ So ist in der Praxis nur noch ein Patientenhalter pro Tier zugelassen, auch Glasbarrieren zum Schutz der Mitarbeiter wurden am letzten Mittwoch errichtet.

Die Lieferung von Medikamenten dauert länger

„ Zu den Tieren müssen wir zum Glück keinen Mindestabstand halten, das wäre bei unserer Arbeit auch gar nicht möglich. Viele Studien haben ergeben, dass das Corona-Virus nicht durch den Kontakt mit Tieren übertragbar ist“, so Dr. Annette Klug. Das Einhalten von Abständen funktioniere gut. „Wir sind noch recht gut aufgestellt, nur bei der Versorgung mit Atemschutzmasken sieht es momentan schlecht aus. Wir müssen teilweise schon mit selbstgenähten Masken arbeiten.“ Mit Medikamenten werde die Praxis noch beliefert. „Allerdings dauert das alles momentan ein bisschen länger als üblich“, meint die Tierärztin.

Von Lara Zippel