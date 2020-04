Corona-Masken für den guten Zweck

Hennigsdorf

Nguyen Thi Thuy hat in diesen Tagen jede Menge zu tun, neben ihren normalen Aufträgen näht die Inhaberin des Geschäfts „Mode für Damen und Herren“ in der Havelpassage nun auch Schutzmasken im Akkord. Material für gut und gerne 1000 Masken ist vorhanden, die Spenden dafür kommen von Händlern und Privatleuten aus Hennigsdorf und Umland – rund 500 Euro sind bislang so zusammengekommen. Etwa 300 Masken hat die Näherin bereits – gemeinsam mit ihrem Ehemann NguyenVan Cuong – fertiggestellt, sie sind allesamt für den guten Zweck in der Corona-Krise gedacht. Unter anderem sind bereits 80 der Stoffmasken an die Hennigsdorfer Pur-Gesellschaft gegangen – davon jeweils 20 an die Notunterkunft für Obdachlose, das Projekt Mitmenschen (Ehrenamtlicher Besuchsdienst), die Nachbarschaftstreffs, deren Mitarbeiter gerade als Einkaufshelfer fungieren, und die Kernverwaltung samt Kleiderkammer.

Weitere 170 Masken hat die Asklepios-Klinik in Birkenwerder für ihre tägliche Arbeit bekommen. Andere Organisationen im Landkreis Oberhavel, die Bedarf an den kostenlosen Stoffmasken haben, werden aktuell noch gesucht, erklären die Macher der Aktion.

Die Idee kommt aus Brandenburg an der Havel

Die Idee dazu hatte der Hennigsdorfer Händler Duong Hung Thang (34). Welches Geschäft er hat, das will er gar nicht thematisieren. „Es geht ja hier nicht um mich. Außerdem machen viele Leute bei der Aktion mit“, gibt sich der Hennigsdorfer bescheiden. Dennoch hatte der junge Mann die Idee zur Masken-Schneideraktion: Duong Hung Thang ist in Brandenburg an der Havel aufgewachsen, wo es eine große vietnamesische Gemeinde gibt. „Die sind dort auf diese Aktion mit den Masken gekommen und ich wollte das für Hennigsdorf auch machen“, sagt der Händler.

Er fragte die Näherin Nguyen Thi Thuy , die er schon jahrelang kennt, ob sie nicht Lust hätte, bei der Aktion mitzumachen. Sie zögerte keine Sekunde. Dann sprach er seinen Stammkunden Andreas Skala an – der Hennigsdorfer ist Weltrekordhalter im Sammeln von Polizeimützen. Auch er sagte sofort zu. „Wir wollen damit keine kommerziellen Zwecke unterstützten, sondern gemeinnützige und ehrenamtliche Dinge, wo die Masken gebraucht werden“, erklärt der Mützenmann. Kürzlich hat er ein Nachschlagewerk über Polizei-Uniformen und Abzeichen der Berliner ab 1945 bis heute fertiggestellt – es ist eine einmalige Auflage von 100 Stück nur für seinen internen Sammlerkreis.

Das Ordnungsamt macht einen guten Job

Der Erlös soll für wohltätige Zwecke verwendet werden, 150 Euro gibt er für die Masken-Aktion. Er will helfen, wo er kann. „Hoffentlich wird schnell ein Impfstoff gefunden. Und hoffentlich halten sich Jung und Alt an die Beschränkungen, die vorgegeben sind“, sagt Andreas Skala. Er lebt am Havelplatz und beobachtet beim Markt oft, dass viele zu eng beieinander stehen. Er lobt in diesem Zusammenhang die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. „Die sind noch nicht einmal unhöflich geblieben“, so der pensionierte Polizist. Wenn das Buch sich weiter so gut verkauft, wolle er eventuell nochmals spenden, so der Mützenmann, der zuletzt auch 100 Euro für die Hennigsdorfer Tafel gespendet hat.

Auch Initiator Duong Hung Thang will weitermachen. „Wenn wir gegenseitig aufeinander achten, werden wir das schneller in den Griff bekommen.“ Die Masken, sagt er, könnten dazu vielleicht etwas beitragen.

Von Marco Paetzel