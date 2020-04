Hennigsdorf

Am Freitag hat der Krisenstab der Hennigsdorfer Stadtverwaltung getagt: Vor dem Hintergrund der weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger in der derzeitigen Corona-Virus Pandemie wurde entschieden, dass der Handwerkermarkt am 17. Mai 2020 und die Hennigsdorfer Festmeile im August 2020 abgesagt werden.

Von MAZonlone