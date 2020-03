Corona-Virus: Holocaustleugner sagen Demo ab

Hennigsdorf

Rechtsextreme und Holocaust-Leugner wollten am Sonnabend eine Demonstration in Hennigsdorf durchführen – unter anderem wollten sie sich dabei mit Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck solidarisieren. Die 91-Jährige gilt als Symbolfigur der rechtsextremen Szene, leugnete mehrmals den Holocaust und sitzt dafür aktuell in Haft. „Der Anmelder hat nun von der Demonstration Abstand genommen“, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag auf MAZ-Anfrage. Ob und wann es einen neuen Termin der Rechtsextremen für eine Demonstration in Hennigsdorf gibt, ist derzeit aber unklar.

Ob die Gegenveranstaltung zu der zur Neonazi-Kundgebung auch abgesagt wird, das kann HALT-Koordinatorin Ute Bartels Stand heute noch nicht sicher sagen. Auch ist unklar, ob gesammelte Aktionen im Rahmen des Anti-Rassismus-Tages, die koordiniert und initiiert vom H.A.L.T.-Bündnis und der Bürgerinitiative Ratschlag organisiert werden, stattfinden.

Die SPD jedenfalls hat bereits die Reißleine gezogen: „Der Ortsverein der SPD Hennigsdorf hat sich selbstverständlich zunächst den Aktionen dieser Bündnisse angeschlossen. Aus Rücksichtnahme und Verantwortung füreinander und alle anderen Gäste dieser Veranstaltungen sowie aus Solidarität mit den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung hat die SPD Hennigsdorf sich nun jedoch entschlossen, ihre Mitglieder nicht dazu aufzurufen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Man werde stattdessen die digitalen Medien nutzen, um am Sonnabend zu zeigen, wofür man stehe. Man bedauer diesen Schritt, doch die Umstände seien nicht normal. „Das Corona-Virus fordert eine Neubewertung der Planungen“, heißt es von der Hennigsdorfer SPD.

Von Marco Paetzel