Hennigsdorf

Und dann breitet Filmemacher Claus Oppermann die Arme aus, spannt einen Super8-Film auf. „Wer kennt das von euch?“ Ein Schüler namens Leon meldet sich, etwa 50 Neuntklässler sitzen in der Aula der Diesterweg-Oberschule. „Das kenne ich durch meinen Opa vom Projektor“, antwortet Leon schließlich. Dreieinhalb Minuten, ohne Ton, habe auf eine passende Film-Kassette gepasst – davon blieb nach dem Schnitt vielleicht eine Minute übrig, erklärt der Filmemacher den Schülern. „Wir haben uns gefragt, wer in der Zeit vom Mauerbau bis zum Mauerfall damit mal etwas aus dieser Zeit gefilmt hat“, erklärt Oppermann.

Rund 250 private Schmalfilme, insgesamt 50 Stunden Material, bekamen er und sein Partner Gerald Grote vor etwa zehn Jahren von Privatleuten zusammen. Entstanden ist daraus im Jahr 2012 der Dokumentarfilm „Bis an die Grenze. Der private Blick auf die Mauer“, der bereits in über 80 Ländern gelaufen ist. Anke-Kaprol Gebhardt, Leiterin des Hennigsdorfer Stadtarchivs, hatte bei Claus Oppermann angefragt, ob er den Film anlässlich des 60. Mauerbau-Gedenktages den Diesterweg-Schülern vorstellen könnte. Zwei neunte und zwei zehnte Klassen schauten ihn sich am Mittwoch in der Aula an.

Panzer, Soldaten und Einzelschicksale

Die rund zweistündige Dokumentation stützt sich auf private Aufnahmen vom Mauerbau 1961 über das Leben an der innerdeutschen Grenze bin zum Mauerfall 1989. Die Amateurfilme, oft sehr verwackelt, erzählen die Geschichte aus einer privaten Perspektive. „Das ist nicht im Auftrag entstanden, nicht von der DEFA oder sonstwem. Es ist aus dem spontanen Bedürfnis der Menschen heraus entstanden, das festzuhalten“, sagt der Filmemacher. Panzer, Grenzsoldaten oder Bauarbeiter, die den Staat mit Steinen und Maurerkellen sichern – etwa in den Fenstern an der Bernauer Straße. Und dann gibt es die privaten Schicksale. Die 81-jährige Martha Wotschke darf im Oktober 1963 aus Ostberlin in den Westsektor übersiedeln, dort begrüßt sie ihre Familie. „Willkommen Omi“ steht auf einem selbstgemalten Schild. Und dann darf die Rentnerin zum ersten Mal ihre zweieinhalbjährige Enkelin in die Arme schließen. Neben den Aufnahmen kommen auch die Amateurfilmer in der Dokumentation zu Wort, die auf die damalige Zeit zurückblicken.

Im Anschluss an den Film kam der Filmemacher noch mit den Schülern ins Gespräch. Wer vor dem Film gewusst habe, was zwischen 1961 und 1989 passiert sei, wollte er wissen. Drei, vier Hände in der Aula gingen hoch. Ein Schüler habe gesehen, wie mit Vorschlaghämmern und Spitzhacken die Mauer eingeschlagen wurde. „Das war mal in einer Werbung“, so der Neuntklässler. Ein anderer habe ein Foto eines besprühten Mauerteils gesehen. Dass es die East-Side-Gallery gab, wusste aber keiner der Schüler. Immerhin: den Grenzturm in Nieder Neuendorf kennen einige der Schüler durchaus. Und dann gibt es natürlich auch die Erzählungen der Eltern und Großeltern. Der Stiefvater eines Mädchens etwa habe ein Stück aus der Mauer herausgeschlagen. „Das hängt heute bei uns im Wohnzimmer.“ Und Giulia erklärte, ihr Vater habe sich oft mit ihr über die DDR-Zeit unterhalten und seine Erfahrungen geschildert. „Es war schon traurig, dass durch die Mauer ganze Familien getrennt wurden“, sagt die 13-Jährige.

Viele Jugendliche wissen mit der DDR nichts anzufangen

Seit fast zehn Jahren tourt Claus Oppermann mit der Dokumentation durch Schulen in der ganzen Republik, von Prora über Flensburg bis Landshut und Hof. „Wir haben uns am Schnittplatz immer vorgestellt, wie das für jemanden sein muss, der von dieser Zeit noch nie gesehen oder gehört hat“, sagt Oppermann aus Kiel.

Dass Schüler nicht mehr viel über die DDR-Zeit wissen, ist für ihn nichts Neues. „Das Thema ist in der jungen Generation leider kaum noch bekannt“, erklärt Claus Oppermann. Im Geschichtsunterricht werde das Thema nämlich oft gar nicht behandelt. „In Berlin hat mal ein Schüler gesagt, dass Hitler die Mauer gebaut hat. Die Schüler können auch nicht mehr nachempfinden, was es bedeutet hat, in der DDR zu leben“, erklärt der Filmemacher. Sein Ziel ist es, den Jugendlichen einen Eindruck dieser Zeit zu vermitteln, damit sie vielleicht selbst bei Verwandten auf Spurensuche gehen. „Unsere Demokratie ist kein Selbstläufer“, so Claus Oppermann.

Konrektor Reiko Bäker war zufrieden mit der Veranstaltung. „Die DDR-Zeit ist im Geschichtslehrplan drin, wird aber relativ kurz behandelt. Der Lehrplan ist eben sehr eng gestrickt“, sagt Bäker. Gerade in einer Stadt wie Hennigsdorf, dessen Geschichte mit der Mauer verwoben ist, habe das Thema mehr Platz verdient.

Von Marco Paetzel