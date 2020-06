Hennigsdorf

Wenn mal wieder ein Konzert ihres Kammerchors ansteht, dann fällt der Blick stets auf ihren gut gefüllten Bücherschrank. „Sehr oft lande ich dann bei Goethe, aber auch bei Texten von Mascha Kaléko“, erklärt Sybille Kutschke-Stange. Aus solchen Zeilen kreirt die Hennigsdorferin dann die Moderationen für Konzerte ihres Chores. „Ich versuche, die Moderationen natürlich immer passend zur Musik zu gestalten“, erklärt die 73-Jährige. Seit nunmehr 25 Jahren engagiert sie sich für Hennigsdorfs traditionsreichen Kammerchor „ Leo Wistuba“, seit dem Jahr 2013 steht die ehemalige Lehrerin, die 18 Jahre lang die Schweitzer-Oberschule leitete, auch an der Spitze des Vorstandes.

Zum Kammerchor kam sie dereinst durch die Bekanntschaft des Mitglieds Josef Lehrach, der heute noch gut bei Stimme ist und mitsingt. „Das allererste Konzert habe ich damals im Stadtklubhaus mit Marlies Schober, Musiklehrerin an der Schreier-Schule, moderiert“, erinnert sich Sybille Kutschke-Stange. Seitdem steht sie alleine vor dem Chor, ist das Bindeglied zwischen den Musikern und dem Publikum. Der Frau, deren Markenzeichen ihr eleganter Hut ist, läuft dann ein wohliger Schauer über den Rücken. „Wenn der Chor ganz zart klassische Chormusik oder geistlichen Gesang anstimmt, geht mir mein Herz auf, da könnte ich fliegen.“

Bei ihr laufen alle Fäden zusammen

Aber die Moderation ist nur ein Teil der ehrenamtlichen Arbeit der Hennigsdorferin. „Alle Dinge, die den Chor betreffen, laufen bei mir zusammen.“ Suchen von Auftrittsmöglichkeiten, Vorbereiten der Konzerte, Schließen von Verträgen, Suchen und Bereitstellen von Noten, Herstellen von Plakaten oder Kommunikation mit dem Chorleiter – dies sind nur einige der Aufgabenfelder, in die sich die Frau mit dem Hut immer wieder mit Verve stürzt. „Klar, das ist ziemlich viel Arbeit. Ich muss das aber auch nicht allein schaffen, sondern habe intelligente und kluge Menschen im Vorstand, die auch immer wieder tolle Ideen haben.“

In den vergangenen Wochen hat sie viel telefoniert, der Chor ist auf der Suche nach einer Möglichkeit zum Proben. Seit Beginn der Eindämmungsregeln Mitte März haben sich die Musiker nicht mehr zum Üben treffen können, immerhin darf in geschlossenen Räumen – es wird im Bürgerhaus geprobt – nicht gesungen werden. „Und auch unser Frühlingskonzert musste ausfallen. Für uns war das ein riesiger Schock“, erklärt Sybille Kutschke-Stange. Gerade auch, weil Anfang des Jahres der langjährige Chorleiter Andreas Wiedermann an den gebürtigen Potsdamer Tilmann Albrecht (29) übergeben hatte.

Sein Debüt fiel aus – und auch auf weitere Auftritte im Herbst oder Winter hoffen die Musiker nicht mehr so recht. „Vielleicht kriegen wir aber wenigstens das Neujahrskonzert irgendwie hin“, sagt die Vorstandschefin. Und immerhin: der erste Eindruck vom neuen Chorleiter sei richtig gut, da seien sich alle einig. „Er so intelligent und hat so viel Anstand, alle mögen ihn.“ Neben ersten Proben Anfang des Jahres stellt der Chorleiter auch im Internet Hörproben der einzelnen Stimmgruppen für die Sängerinnen und Sänger bereit. „Er singt die Stimmen vor und die Leute können sie zuhause nachsingen“, so die Vorsitzende.

Bislang ist noch niemand wegen der Zwangspause ausgetreten

Die Moral des Chors scheint also auch in der Zeit der Pandemie intakt zu sein. Zu Ostern und Pfingsten schrieb Sybille Kutschke-Stange persönliche Briefe an die Musiker. „Meine Botschaft war , dass wir weiter zusammenhalten und auf jeden Fall auch zusammenbleiben wollen.“ Dieser Wille sei auch bei allen da, bislang habe noch niemand seinen Austritt aus dem traditionsreichen Chor erklärt.

Trotz allem findet die Vorsitzende die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie angemessen. „Die Strenge ist in Ordnung, aber es tut mir eben für den Chor leid.“ Nach den Sommerferien sollen die Proben nach Möglichkeit wieder beginnen. Wo, das steht noch nicht fest. Eine Option sei die Aula der Albert-Schweitzer-Schule (mit weit geöffneten Fenstern) oder aber gleich das Treffen auf der grünen Wiese. „Da ist allerdings das Problem, dass die Leute sich wegen des großen Abstands nicht so gut hören“, so die Vorsitzende, die dieses Experiment mit dem Chor bereits einmal gewagt hat. Demnächst solle auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden, damit es weitergehen kann.

Wie es für sie persönlich weitergeht, das lässt die Hennigsdorferin noch offen. Im kommenden Jahr wählt der Chor seinen Vorstand neu. Ob sie wieder antritt? „Ich muss noch schauen, wie es weitergeht“, sagt Sybille Kutschke-Stange. Sie betont aber, dass sie viele tolle Mitstreiter im Vorstand hat. „Ich durfte meinen Teil beitragen und bin sehr dankbar, dass ich das all die Jahre machen durfte.“

