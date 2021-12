Hennigsdorf: Das E-Rockit geht an die Börse

Hennigsdorf

Ein Hennigsdorfer Unternehmen geht an die Börse. Die E-Rockit AG hat die Geschäftsanteile der E-Rockit Systems GmbH zu 100 Prozent übernommen und im Rahmen eines ersten öffentlichen Angebotes die Ausgabe von Aktien gestartet. Mit dem Erlös möchte das Unternehmen als zukunftsweisender Hersteller pedalgesteuerter Elektromotorräder die Produktion, die Produktpalette und die Vertriebsstrukturen weiter ausbauen.

„Die Klimaziele und die weltweit zunehmenden Verbote von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bieten eine nie dagewesene Chance für neue Player im Markt. Die Rechtsform der Aktiengesellschaft ist ideal, um am Kapitalmarkt weitere Investoren aufzunehmen und der großen Nachfrage schneller gerecht zu werden“, erklärt Andreas Zurwehme, Vorstand der E-Rockit AG. Mit Richard Gaul sitzt der ehemalige Kommunikationschef von BMW im Aufsichtsrat der E-Rockit AG.

Human Hybrid Technologie fürs Moped

„Das E-Rockit ist wohl eine der wichtigsten Durchbruch-Innovationen im Bereich der Zweiräder. Als emissionsfreies Spitzenprodukt ‚Made in Germany‘ ist es in der Lage, die weltweiten urbanen Mobilitätsprobleme zu lösen. Das Besondere ist die Human Hybrid Technologie, die auch in anderen Märkten einsetzbar ist“, erläutert Richard Gaul. Prominente Aktionäre der E-Rockit AG sind etwa Fußballstar Max Kruse vom 1. FC Union Berlin, Medienunternehmer Aaron Troschke und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg (MBG).

Das Konzept des Zweirades ist innovativ. Tritt der Fahrer in die Pedale, wird je nach Fahrverhalten seine Muskelkraft gemessen und um den Faktor 50 verstärkt. Das Gefährt kann so auf bis zu 90 Stundenkilometer beschleunigen, dabei schafft es eine Reichweite von 120 Kilometern.Im Mai 2018 hatten sich Andreas Zurwehme und seine Co-Gründer Sebastian Bruch und Monika Haupt im Gewerbepark-Nord eingemietet, heute haben sie Anfragen aus der ganzen Welt.

Mehr Unterstützung für innovative Unternehmen

„Ich bin schnell, wendig, agil und emissionsfrei. Das heißt, ich löse damit das Problem der Verkehrsdichte von Berlin über Shanghai bis nach Mexiko-City“, hatte Andreas Zurwehme bei einem Pressetermin erklärt. Ende Juni hatte der damalige Spitzenkandidat der Berliner FDP, Sebastian Czaja, das Unternehmen besucht und gefordert, dass innovative Unternehmen mehr Unterstützung benötigten. Er hatte einen Zukunftsfond für die Region Berlin-Brandenburg vorgeschlagen, den man mit einer Milliarde Euro aus Berlin und Brandenburg füllen könne.

Von MAZonline