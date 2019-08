Hennigsdorf

Anfang Juni 2018 war die Grundsteinlegung für das neue Gesundheitszentrum in Hennigsdorf-Nord. Nun kehrt langsam Leben in das neue Haus ein. Am kommenden Montag, 12. August, eröffnet hier die Löwen-Apotheke. Bereits am 22. Juli hat die Zahnarztpraxis von Heike Lucht-Geuther und Micheal Geuther eröffnet. ..