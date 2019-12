Das OSZ hat Besuch aus China

Hennigsdorf

Besuch aus China hatte am Freitagmorgen das Hennigsdorfer Oberstufenzentrum. 25 Lehrer, Beamte und Abteilungsleiter aus der Metropole Shenzen waren gekommen, um das deutsche Ausbildungssystem kennenzulernen. „Es geht um das duale System, zudem machen wir einen Rundgang durch die Schule“, erklärte Alexander Floß vom TÜV Rheinland. Insgesamt vier Wochen sind zwei Delegationen in Deutschland unterwegs. Unter anderem schauen sie sich Bildungseinrichtungen in Braunschweig, Wolfsburg und Berlin an.

Das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum befindet sich in Trägerschaft des Landkreises Oberhavel, weshalb Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf, die einst als Lehrerin an dem OSZ unterrichtete, die Delegation begleitete.Schulleiter Peter Mohr begann das Treffen mit einer Präsentation seiner Schule, unter anderem stellte er Namensgeber Eduard Maurer vor.

Von Marco Paetzel