Hennigsdorf

Die Telematik hält nach und nach Einzug in der Republik. Die neue Infrastruktur soll Praxen, Krankenhäuser, Apotheken und andere Akteure des Gesundheitssystems digital vernetzen, damit medizinische Informationen für die Behandlung von Patienten schneller verfügbar sind. Mit seiner Software will das Hennigsdorfer Unternehmen Sinfonie dabei helfen, den Weg in die Telematik für Firmen aller Branchen zu bereiten. Auch die Pflege soll an die neue Infrastruktur angeschlossen werden – das Unternehmen aus dem Blauen Wunder arbeitet dafür mit einer Pflegeeinrichtung im Rahmen eines Modellprojektes zusammen.

„Diese Neuerungen betreffen jeden Bürger, ob pflegebedürftig oder nicht“, erklärt Geschäftsführer Thomas Grellner, der sein Unternehmen 1994 als Startup in Oberkrämer gegründet hat. Doch was sind die wesentlichen Bausteine der Telematik? Als erstes nennt Grellner die neue elektronische Gesundheitskarte. „Sie ist der Schlüssel zu den digitalen Anwendungen im deutschen Gesundheitssystem. Somit wird der kontaktlose Austausch von Daten ermöglicht. Beispielsweise lassen sich dann mit dem Smartphone bald wichtige Anwendungen – wie die elektronische Patientenakte – in vollem Umfang nutzen“, erklärt Thomas Grellner. Die neue Karte könne jeder bei seiner Krankenkasse beantragen.

Auch die Patientenakte wird digital

Ein weiteres wichtiges Element ist die elektronische Patientenakte (ePA), auf der alle relevanten Gesundheitsdaten gespeichert sind – unter anderem Arztbriefe und Befunde, Diagnosen und Dokumente aus Untersuchungen. So können neue Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken auf die Informationen zugreifen. Die Benutzung der ePA-App ist für Versicherte kostenlos und kann bei der Krankenkasse beantragt werden.

Ebenfalls ein Novum: Ab diesem Jahr können Versicherte auch eine Vertretungsperson benennen, die die Verwaltung der eigenen ePA übernehmen darf. „Gerade diese Situation wird sicherlich auch in unserem Bereich der Sozialwirtschaft ein weiterer Meilenstein sein, um auch im Pflegefall an der digitalen Welt teilnehmen zu können. Somit können die eben genannten Vorteile jedem Versicherten zugänglich gemacht werden“, erklärt Sinfonie-Chef Thomas Grellner weiter.

Die Krankschreibung geht automatisch an den Arbeitgeber

Im Bereich der Arbeitsunfähigkeit würden ebenfalls Neuigkeiten auf die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber warten. „Auch hier werden die bekannten Papierformulare stufenweise von digitalen Anwendungen abgelöst“, so Thomas Grellner. Seit Oktober 2021 müssten Vertragsärzte die Krankenkassen über eine Arbeitsunfähigkeit ihrer Versicherten direkt informieren. Da aktuell vielfach technische Probleme bei der Umsetzung auftreten, sei aber eine Übergangsregelung bis zum 30. Juni beschlossen worden. Ab Juli dieses Jahres sollen auch die Arbeitgeber in die neue Abwicklung eingebunden werden.

Die Weiterleitung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an den Arbeitgeber soll dann ebenfalls nur noch digital erfolgen, erklärt Thomas Grellner. Die Krankenkassen stellen den Arbeitgebern die AU-Informationen künftig elektronisch zur Verfügung. Patienten erhalten weiterhin eine vereinfachte AU-Bescheinigung auf Papier für Ihre Unterlagen. „Die neuen Regelungen werden alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber betreffen. Wir als Sinfonie stellen uns auf diese Änderungen ein und werden auch für andere Tätigkeitsfelder eine technische Lösung anbieten, sodass jeder Arbeitgeber einfach und unkompliziert die neuen Möglichkeiten nutzen kann“, so der Sinfonie-Geschäftsführer.

Apotheken können Auskunft geben, ob ein Medikament vorrätig ist

Und auch das klassische Papierrezept ist bald Geschichte. In diesem Jahr wird das E-Rezept für apothekenpflichtige Arzneimittel zur Pflicht. Nach dem Arztbesuch wird das Rezept dem Patienten aufs Smartphone geschickt, das in der Apotheke eingelöst wird. Wer kein Smartphone besitzt, bekommt das Rezept weiter in Papierform, jedoch enthält dieser Ausdruck einen zusätzlichen Rezeptcode. Praxen können dann Rezepte ausstellen und sie digital an die Versicherten schicken.

Folgerezepte im Abrechnungsquartal können zudem bequem per App übermittelt werden. Auf dem digitalen Weg können auch Apotheken die Patienten nun darüber informieren, ob das Medikament vorrätig ist oder erst bestellt werden muss. Patienten können ihre Medikamente dann auch online bestellen und sich auf Wunsch liefern lassen. Die Testphase für das E-Rezept wurde allerdings verlängert, es sollte ursprünglich am 1. Januar eingeführt werden. Wann es nun soweit ist, lässt sich noch nicht sagen.

Von Marco Paetzel