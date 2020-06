Hennigsdorf

Hallenbadgäste dürfen sich freuen: Am kommenden Samstag, 13. Juni 2020, öffnet das Hennigsdorfer aqua-Stadtbad nach rund drei Monaten vorsorglicher Schließung wieder seine Pforten. Geöffnet werden Schwimmhalle und Trockensauna, die Dampfsauna bleibt weiterhin geschlossen.

Besucher sollten sich aufgrund der Abstands- und Hygienevorschriften nach der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg vom 27. Mai 2020 darauf einstellen, dass es zu geringeren Kapazitäten und längeren Wartezeiten kommen kann. „Wir empfehlen unseren Gästen, sich vor ihrem Besuch telefonisch unter der 03302/22 41 25 zur aktuellen Auslastung und Länge der Warteschlange zu informieren, um unnötiges Warten zu vermeiden“, empfiehlt Bärbel Sachtleben, die Leiterin des Stadtbades.

50 Personen dürfen ins Bad

Die für den Mindestabstand relevante, errechnete Besuchergrenze liegt in der Halle bei 44 und in der Sauna bei sechs Personen. Die Aufenthaltsdauer ist auf 90 Minuten beschränkt. Vom Eingang bis zu den Umkleidebereichen besteht für Menschen über sechs Jahren Maskenpflicht und Kinder unter elf Jahren benötigen beim Besuch des Stadtbades eine erwachsene Begleitung.

Das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sowie die Liegewiese stehen allen Badegästen zur Verfügung. Im Schwimmerbecken wird die Bahnentrennung aufgehoben, damit der Mindestabstand von 1,5 Metern leichter eingehalten werden kann. Auch die Massagedüsen im Lehrschwimmbecken sind außer Betrieb. Aus Infektionsschutzgründen können zudem keine Wasserspielsachen ausgeliehen werden und der Familienspieltag am letzten Samstag des Monats entfällt bis zur Aufnahme des Regelbetriebes. Ebenfalls außer Betrieb sind die Naschautomaten im Foyer des Bades. Und auch auf die Saunaaufgüsse werden Saunafans noch eine Weile verzichten müssen.

Es wird viel gereinigt und desinfiziert

Die täglichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden natürlich intensiviert. So wird etwa in regelmäßigen Abständen eine Wischdesinfektion der Handgriffe und Türklinken durchgeführt. „Natürlich ist bei allen Maßnahmen auch die Eigenverantwortung der Besucherinnen und Besucher gefragt“, erklärt Stadtbadleiterin Bärbel Sachtleben, „gerade bei der Nutzung der Umkleidebereiche, der Duschen und des Saunabereiches. Die Kolleg:innen können nicht alles im Blick haben. Wir werden nach ein bis zwei Wochen eine Auswertung machen und schauen, was gegebenenfalls optimierbar ist. Denn wir möchten, dass alle Gäste und Mitarbeiter ein sicheres, aber auch erholsames Gefühl bei ihrem Schwimmbadaufenthalt haben“, so die Badchefin.

Zum Abschluss noch eine uneingeschränkt gute Nachricht: Da das aqua-Team die vergangenen Wochen dazu genutzt hat, die Instand- und Wartungsarbeiten vorzuziehen, wird es in diesen Sommerferien ¬– mit Ausnahme von Ruhetagen für die Grund- und Desinfektionsreinigungen – keine Schließzeit geben.

Und auch wenn vieles zunächst einmal anders als gewohnt sein wird, blicken Bärbel Sachtleben und ihr Team mit froher Erwartung auf den morgigen Tag. „Wir freuen uns einfach darauf, dass endlich wieder Leben in die Halle kommt“, kommentiert Bärbel Sachtleben.

Von MAZonline