Harte Holzbank statt weicher Bande

Hennigsdorf

Wenn die 65 jungen Leute von der Floorball AG vom Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium zweimal die Woche ihr Training starten, müssen sie erstmal die Holzbänke umlegen, um überhaupt eine schützende Bande zu haben. Denn die fehlt seit Jahren.

„Die Bande wurde bereits 2016 im Kreis beantragt. Aber bisher ist nichts passiert“, sagt AG-Organisator Niklas Raschke (21). „Die harten Holzbänke stellen eine erhebliche Verletzungsgefahr dar. Ein Schüler hat sich sogar mal eine Platzwunde eingefangen, als er im Eifer des Gefechtes gegen die Holzbank geprallt war.“

Die Schüler von der Floorball AG am Hennigsdorfer Puschkin Gymnasium brauchen dringend zwei neue Banden für je 4000 Euro, um unfallfrei spielen zu können. Quelle: Floorball AG

Floorball ist vergleichbar mit Eis- und Feldhockey. „Im Gegensatz zu diesen Sportarten wird Floorball in der Turnhalle mit einem Schläger aus Kunststoff und einem gelöcherten Ball gespielt“, sagt Niklas Raschke.

Gut vorstellbar, dass es bei der schnellsten Sportart der Welt ruppig zugeht. Weil sich der 2013 gegründeten Floorball AG inzwischen 65 junge Leute angeschlossen haben, muss auf zwei Feldern gespielt werden. „Darum benötigen wir auch zwei Banden“, sagt Niklas Raschke. Der Preis liegt bei etwa 4000 Euro pro Bande.

Gerangel um den Ball. Quelle: AG Floorball

Die Schüler waren einst durch Zufall auf diese Sportart gestoßen. „Mehrere Schüler hatten im Geräteraum der Sporthalle diverse Schläger entdeckt“, sagt Niklas Raschke. „Aus Neugier recherchierten die jungen Leute zusammen mit dem Sportlehrer und entdeckten dabei ihre neue Lieblingssportart Floorball. Seitdem ist Floorball fester Bestandteil des Sportunterrichts.“

Die Mittel standen bereit, wurden aber nicht eingefordert

Black Panthers nennen sich die Mitglieder der AG. Und das regelmäßige Training hat sich längst ausgezahlt. Aktuell trainieren die Black Panthers für die Weltmeisterschaft. Den zweifachen Landesmeister aller Schulen aus Berlin und Brandenburg haben sie auch schon in der Tasche, die Siebenklässler sind sogar schon deutscher Meister der Schulen im Floorball.

So ein hochwertiger Schläger kostet zwischen 100 und 150 Euro – es ist ein teures Hobby. Quelle: AG Floorball

„Ehrlich gesagt, fühlen wir uns vom Kreis ziemlich allein gelassen“, sagt Niklas Raschke. Doch eine Anfrage beim Kreis ergab, dass hier wohl ein Missverständnis vorliegt.

Constanze Gatzke, Sprecherin der Kreisverwaltung: „Bereits 2016 zur Haushaltsplanung wurde vom Puschkin-Gymnasium ein Floorballbanden-Set für 3 900 Euro beantragt. Dieser Wunsch wurde berücksichtigt und auch als Haushaltsmittel 2016 zur Verfügung gestellt. Aber diese hat das Gymnasium nicht in Anspruch genommen. Auch nach mehrmaliger Nachfrage wurde seitens des Gymnasiums kein Bestellauftrag an den Fachdienst Schulentwicklung und -trägerschaft ausgelöst.“

Der Landkreis will erneut das Geld zur Verfügung stellen

„Da auch in den folgenden Haushaltsjahren vom Puschkin-Gymnasium kein weiterer Bedarf an Floorballbanden angemeldet wurde, wurden auch keine Haushaltsmittel eingeplant“, so Constanze Gatzke.

Natürlich schafft der Landkreis als Träger der Schule gerne die notwendigen Banden an. Das Gymnasium muss aber den Bedarf anzeigen und einen Bestellantrag auslösen.“

Schulleiter Uwe Mirau (60) ist überrascht: „Wir klären das und freuen uns über die Unterstützung.“

Von Jeannette Hix