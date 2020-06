Hennigsdorf

Jeder Hennigsdorfer kennt das markante Wappen – den Reiher mit dem Fisch im Maul, darunter der Amboss mit Schleifchen. „Unter grünem Wellenschildhaupt, aus dem linken Schildrand wachsend ein silberner Reiherkopf mit einem goldenen Fisch im Schnabel, in Silber schwebend ein blauer Amboss, begleitet von zwei blauen, aufrecht zugewendeten, unten durch goldene Schleifen verbundene Sensenblättern“ – so lautet die offizielle Beschreibung (Fachbegriff: Blasonierung) des Hennigsdorfer Stadtwappens.

Es wird die fünfte Version des Wappens sein

Eine erste – komplett farblose – Version gab es schon im am 1. Juni 1938, seitdem wurde das Wappen schon dreimal überarbeitet. Doch die Hennigsdorfer werden sich künftig an eine abgewandelte, fünfte Version des bisherigen Wappens gewöhnen müssen. Dass es überhaupt ein Problem gibt, fiel der Verwaltung aber erst auf, weil in diesem Jahr eine Flagge am Alten Rathaus gehisst werden soll – es war ein Wunsch aus dem Bürgerhaushalt im vergangenen Jahr.

So sieht der Entwurf für das neue Wappen aus, erstellt hat ihn der Grafiker und Heraldiker Uwe Reipert. Quelle: Stadt Hennigsdorf

Zudem habe man auch andere Produkte mit dem Hennigsdorfer Wappen produzieren wollen. „Bei der Recherche im Internet haben wir dann festgestellt, dass es zwei unterschiedliche Varianten unseres Wappens gibt. Und an vielen Stellen hatten beide Fehler“, erklärt Stabsbereichsleiter Christoph Schneider aus der Verwaltung.

In dieser Version von 1995 ist der Reiher grau. Quelle: Stadt Hennigsdorf

Und da kommt die sogenannte Heraldik ins Spiel – die Lehre von den Wappen und ihrem korrekten Gebrauch: Bis heute verwendet die Stadt eine Aktualisierung des Wappens, die eine Werbefirma 1995 vorgenommen hatte. Doch daran haben die Heraldiker, die die Stadt auf der Suche nach einem korrekten Wappen eingeschaltet hat, einiges zu mäkeln: Es sei kein richtiges – in der Heraldik gültiges – Grün verwendet worden, und der Reiher ist grau statt silber. Zudem entspricht der Untergrund nicht dem in der Heraldik vorgegebenen Gelb.

Wenn der Reiherschnabel zu rot ist

Außerdem, heißt es in einer Präsentation der Hennigsdorfer Stadtverwaltung, ist der Amboss eher türkis statt blau. Und auch eine zweite, vom Innenministerium anno 1994 genehmigte Variante des Hennigsdorfer Wappens, enthält Fehler: Der Reiherschnabel ist dort rot verfärbt, zudem könne man den Vogel allzu leicht mit einem Storch verwechseln. Das alles fanden Berliner Herold-Verein (Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften) und der Grafiker und Heraldiker Uwe Reipert heraus – sie empfahlen der Stadtverwaltung schließlich, ein Wappen entsprechend der genehmigten Beschreibung zu entwerfen – Reipert selbst machte sich ans Werk.

Und diese Version des neuen Wappens ist nun als Entwurf fertig: Unter anderem werden alle Farben und Schraffuren gemäß der heraldischen Vorgaben korrekt umgesetzt, laut diesen muss der Reiherschnabel etwa weiß sein. Unter anderem verschwinden auch die Schuppen bei der Darstellung des Fisches, auch werden die Sensenblätter markanter gestaltet und nicht mehr durch die Schleife überdeckt.

Die vom Land genehmigte, aber dennoch fehlerhafte Version. Quelle: Stadt Hennigsdorf

Der Entwurf des Wappens liegt nun beim Brandenburgischen Hauptarchiv in Potsdam. Stabsleiter Christoph Schneider hofft, dass im Juli das Okay vom Gutachter aus der Landeshauptstadt kommt. „Wir gehen nicht davon aus, dass wir nochmal nachbessern müssen, weil wir ja mit Herrn Reipert wirklich einen Fachmann gewinnen konnten, der sich mit der Heraldik auskennt.“ Rund 3000 Euro hat die Stadt für die wissenschaftliche Begleitung und das Genehmigungsverfahren für das aktualisierte Wappen bezahlt. Offenbar ist das gut angelegtes Geld.

Im Herbst könnte das Wappen verwendet werden

Stabsleiter Christoph Schneider, gebürtiger Hennigsdorfer, ist auf jeden Fall angetan vom neuen Wappen. „Es ist gut angepasst, sehr klar und entspricht dem historischen Stil.“ Zudem könne die Stadtverwaltung das Wappen künftig wieder frei verwenden, unter anderem bei hoheitlichen Briefen und Siegeln der Stadt. Wenn alles gut geht, sagt Schneider, können die Hennigsdorfer das neue Wappen im Herbst am alten Rathaus bestaunen, wo es dann – heraldisch korrekt – an der neuen Fahne im Wind weht.

Hennigsdorfs Stabsleiter Christoph Schneider. Quelle: Archiv

Von Marco Paetzel