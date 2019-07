Hennigsdorf

Der „Omnibus für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ ist seit Mitte Juli in Brandenburg für die „ Volksinitiative Artenvielfalt retten – Zukunft sichern“ unterwegs. Am Donnerstag, 1. August, und Freitag, 2. August, macht der Bus Station auf dem Hennigsdorfer Postplatz. In der Zeit von 9.30 Uhr bis 18 Uhr ist er für Besucher geöffnet. Alle sind eingeladen, sich in die Unterschriftenlisten einzutragen. Für den Erfolg der Volksinitiative sind mindestens 20 000 gültige Unterschriften erforderlich. Unterschreiben können alle Bürger ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in Brandenburg.

Unter anderem werden ein Pestizidverbot in Schutzgebieten gefordert, um wertvolle Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Landeseigene Flächen sollten zudem naturverträglich bewirtschaftet werden. Zudem fordern die Initiatoren zehn Meter breite Gewässerrandstreifen gegen Pestizide und Düngemitteln. Gefordert wird auch, EU- und Landesgelder für eine am Gemeinwohl orientierte naturnahe Landwirtschaft zu verwenden. Das Land müsse sich auch für pestizidfreie Kommunen, eine Minderung der Lichtverschmutzung und eine nachhaltige Siedlungsentwicklung einsetzen.

Von MAZonline