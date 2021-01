Hennigsdorf

Wer in der Havelstadt auf der Suche nach Erholung ist, sei es in der Mittagspause, nach Feierabend oder auch an einem freien Tag, für den ist der Park an den Havelauen ein echter Tipp. Es ist immer nahezu menschenleer, wenn ich dort entlanglaufe. Die Ruhe ist herrlich, Flora und Fauna vielfältig und der Lärm der Stadt auf einmal ganz weit weg. Noch vor 20 Jahren war der Weg zum Wasser auf dem rund fünf Hektar großen Areal nicht ganz so angenehmt.

Der Auenpark nördlich der Ruppiner Straße war anno 2001 noch eine verwilderte Brachfläche, auf der die Reste von Verwaltungsbaracken des Fensterwerks standen. Im Januar 2001 begann deren Abriss. Im Sommer dann wurden Wege und Stege angelegt, am Havelufer laden nun hölzerne Plattformen zum Verweilen ein. Es wurde auch aufgeforstet mit Weiden, Erlen, Birken oder Spitzahorn.

Auch einen Einmann-Bunker gibt es

Ein echtes Stück Hennigsdorfer Geschichte verbirgt sich aber noch immer im Park: Ein kleiner Betonbunker steht direkt am Wegesrand. Für Jahrzehnte war das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg verschwunden. Zu DDR-Zeiten dann wurde er beim Ausbau des Holzindustrie-Betriebes einfach so in ein Loch geworfen und zugeschippt. Doch als die Stadt Hennigsdorf das leerstehende Betriebsgelände, das einst Bauunternehmer August Conrad gehörte, beräumen ließ, stießen die Bagger auf den Bunker. Bis vor ein paar Jahren war das Relikt aus Beton regelrecht zugemüllt, doch nun kümmert sich die Stadtverwaltung um den Bunker.

Bald jedoch gibt es eine kleine Baustelle im grünen Idyll. Die alte Brücke, Baujahr 2002, muss abgerissen werden, weil die Holzstützen morsch geworden waren. Sie ist schon seit mehr als eineinhalb Jahren gesperrt. Ob es einen Brückenneubau, einen Rohrdurchlass oder eine Umwegung als Ersatz gibt, das ist allerdings noch nicht geklärt. Fest steht: demnächst werden Bagger anrücken.

Von Marco Paetzel