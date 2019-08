Hennigsdorf

Der Herbst punktet in jedem Jahr mit warmen Tönen. Die werden auch im Bürgerhaus angeschlagen, wenn am Sonnabend, 12. Oktober, um 20 Uhr die schönsten Klassiker aus der Frühzeit des Tonfilms erklingen. Der Kulturherbst bietet auch Nervenkitzel, Spannung, Bewegung und Interessantes für Kinder. Eine Möglichkeit, sich auf den Herbst einzustimmen, bietet das Handwerkerfest zum Erntedank am Sonntag, 6. Oktober: Die Landzunge in Nieder Neuendorf verwandelt sich in eine Flaniermeile mit extravaganten Verkaufsständen. Angeboten werden nicht nur Blumen, Gestecke und Dekoartikel, sondern auch Keramik, Seifen und Badezusätze, Holzspielzeug, Wolle und Nähutensilien sowie selbstgenähte Kindersachen und Taschen.

Von 10 bis 18 Uhr kann an der Landzunge in Nieder Neuendorf nach Herzenslust gestöbert werden. Zudem gibt es noch ein buntes Kulturprogramm, bei dem nicht nur das Klarinetten-Quartett der Musikschule Hennigsdorf den Ton angibt. Auch sportliche Darbietungen fehlen an diesem Herbstsonntag nicht. Am Nachmittag treten Pan Panazeh & Wanderfool mit dem Theaterprogramm „Zirkus der weichen Tiere“ auf. Los geht die Vorstellung, die vor allem für die kleinen Gäste ist, um 13.45 Uhr. Ab 15.30 Uhr gibt es Irish Folk mit der bekannten Berliner Band „The MacShanes“.

„ Berlin Beat Club“ im Stadtklubhaus

Auch für die langen Herbstabende hat der Fachdienst Kultur der Stadtverwaltung Hennigsdorf ein buntes Programm zusammengestellt, so dass für jeden etwas dabei ist. Neben den Tonfilmklassikern, die am 12. Oktober um 20 Uhr von dem Sänger und Schauspieler Jan Damitz dargeboten werden, tritt am Sonnabend, 26. Oktober, der „ Berlin Beat Club“ live im Stadtklubhaus auf. Beginn ist um 20 Uhr. Besucher werden die Musik der 1060er und frühen 1970er Jahre als Live-Sensation erleben. Authentischer Sound, eine mitreißende Bühnenshow und coole Outfits sind Markenzeichen der Band.

Den Spagat zwischen Rock und Klassik schafft hingegen die Veranstaltung am Freitag, 8. November, um 20 Uhr im Stadtklubhaus. Denjenigen, die bereits im Herbst an den nächsten Urlaub denken, sei „In sieben Inseln um die Welt“, ein Reisevortrag über die Kanaren am 7. November um 19 Uhr im Bürgerhaus empfohlen. Der Fotokünstler André Schumacher zeigt nicht nur Fotos, sondern erzählt auch von seinen kuriosen Entdeckungen spannende Geschichten.

Bilderbuchkinos für die Kleinsten

Spannung pur wird es geben, wenn das Berliner Kriminaltheater am Sonnabend, 23. November, im Stadtklubhaus gastiert. Nach Bestsellerautor Sebastian Fitzek wird das Stück „Die Seelenbrecher“ aufgeführt. Und prompt verschwinden drei Frauen spurlos. Wieder aufgegriffen sind sie psychisch gebrochen. Krimizeit ist um 20 Uhr. In der Stadtbibliothek wird am Donnerstag, 14. November, der Autor Stephan Orth begrüßt. Er liest aus seinem Buch „Couchsurfing in China“. Nach einer dreimonatigen Erkundungstour ist ihm China regelrecht vertraut. Besucher dürfen also gespannt sein, was er alles erlebt hat. Die Lesung beginnt um 19 Uhr.

Für Kinder gibt es an den Diensttagen 15. Oktober und 19. November wieder Bilderbuchkino in der Bibliothek. Um 15 Uhr geht es los. Tanzfreudigen sei der Tanztee empfohlen, der nach der Sommerpause wieder startet. DJ Peter Ott legt am Dienstag, 1. Oktober, Donnerstag, 7. November und Donnerstag, 28. November auf. Immer zwischen 15 und 18 Uhr können Tänzer ins Stadtklubhaus kommen und sich auspowern. Abgerundet wird der Kulturherbst mit einer Fotoausstellung der Künstlerin Dörte Krohn unter dem Titel „Wimpernschlag“. Die Ausstellung ist im Hennigsdorfer Bürgerhaus vom 24. Oktober bis zum 5. Dezember zu sehen.

Karten für die Veranstaltungen gibt es unter www. hennigsdorf.de sowie in der Stadtinformation. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, ebenso zum Handwerkerfest und zum Bilderbuchkino.

Von MAZonline