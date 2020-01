Die „Bücherstube“ steht vor dem Aus

Hennigsdorf

Als die Havelpassage im November 1994 eingeweiht wurde, da eröffnete auch die Bücherstube. „Heute sind wir der letzte verbliebne Laden von damals“, sagt Elke Ramisch, die den Laden leitet. Doch damit könnte bald Schluss sein: Der Bücherstube droht das Aus zum Ende des Jahres. Dabei geht es vor allem um den neuen Mietvertrag für den kleinen Laden in der Havelpassage.

„Unser Chef steht noch in Verhandlungen mit dem Vermieter, wir wollen den Mietvertrag zunächst nur um ein Jahr verlängern“, erklärt die 62-Jährige. Der Eigentümer wolle einen wesentlich längerfristigen Mietvertrag mit der Buchhandlung schließen. Doch das scheint dem Geschäftsführer der Bücherstube zu unsicher. „Die ganze Entwicklung der Havelpassage sieht einfach nicht so gut aus“, erklärt Ramisch.

Seit 1994 gibt es die Bücherstube in der Havelpassage. Quelle: Marco Paetzel

Mitte der 1990er-Jahre habe das noch ganz anders ausgesehen, da habe der Branchenmix noch gestimmt. Es gab Bekleidungsgeschäfte, einen Brandenburg-Laden mit Fleischtheke, Spielzeugladen oder Blumengeschäft. „Und gucken Sie sich die Passage heute mal an. Sie lädt in meinen Augen nicht mehr zum Bummeln ein. Es fehlen einfach niveauvolle Läden“, sagt die Hennigsdorferin. Entsprechend weniger würden auch die Kunden über die Jahre in das Geschäft kommen, die Tendenz zeigt klar nach unten. Ein weiterer Grund für den Rückgang der Kundenzahlen sei aber auch die Konkurrenz aus dem Internet. Verstehen kann Elke Ramisch das aber ganz und gar nicht. „Die Bücher unterliegen einer Buchpreisbindung, kosten also überall dasselbe“, sagt die Händlerin.

Ein Nachfolger wird gesucht

Doch selbst, wenn sich die Sache mit dem Vermieter klärt, gibt es noch ein weiteres Problem für die Bücherstube: Elke Ramisch geht im kommenden Jahr in den wohlverdienten Ruhestand, ein Nachfolger für die erfahrene Buchhändlerin müsste gefunden werden. „Auch wenn wir eine kleine Buchhandlung sind, muss der Wareneinkauf so gestaltet werden, dass wir schwarze Zahlen schreiben“, sagt Ramisch. Auch das Schulbuchgeschäft müsse vernünftig organisiert werden. Aktuell gibt es neben Elke Ramisch noch ihre Mitarbeiterin Denise Stern im Laden, sie sei allerdings noch nicht erfahren genug für den Posten – immerhin hat die junge Berlinerin erst im vergangenen Jahr ihre Lehre beendet.

Denise Stern arbeitet mit Elke Ramisch im Laden. Quelle: Marco Paetzel

Mit der Bücherstube würde ein Stück Hennigsdorfer Tradition verloren gehen: Seit 1974 gibt es die Buchhandlung in der Stadt, zunächst saß sie in der Hauptstraße 7. Nach dem Ende der Betriebsbuchhandlung zog sie 1993 näher ans Stahlwerk in die Veltener Straße – hier war unter anderem zu DDR-Zeiten auch die legendäre „Milchbar“ untergebracht. Und seit 1994 gibt es die Bücherstube in der Havelpassage.

Elke Ramisch, mehr als 45 Jahre im Beruf, würde sich freuen, wenn sie auch als Rentnerin weiter Bücher in Hennigsdorf bekommen könnte – natürlich in der Bücherstube. Ansonsten freut sich die Hennigsdorferin auf viel Zeit zum Reisen mit ihrem Mann. „Mein Traumland ist Australien“, sagt Elke Ramisch. Auch für ihre zehnjährige Enkelin will sie mehr Zeit haben. Und, natürlich, für ganz viele gute Bücher.

Die Bücherstube organisiert am 14. März ab 7.30 Uhr eine Fahrt zur Leipziger Buchmesse. Fahrt und Eintritt kosten 45 Euro. Anmeldung in der Bücherstube. Havelpassage 5.

Von Marco Paetzel