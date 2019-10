Die Fontanehöfe sind fast fertig

Hennigsdorf

Die Bauarbeiter sind noch nicht abgezogen aus den Fontanehöfen, einge Restarbeiten sind noch zu erledigen. „Sie arbeiten sich jetzt Richtung der bestehenden beiden Häuser in der Feldstraße vor“, erklärt Hartmut Schenk, Chef der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft (WGH). Hier sollen bis zum Frühjahr 2020 noch Spielplatz,Grillplatz, Wege und Gärten entstehen.

„Um die Häuser herum sind wir aber fertig“, erklärt Schenk. Das tut auch not. Immerhin sollen die Mieter am 5. November die Wohnungsschlüssel bekommen und endlich einziehen können. Einen Tag zuvor, am Montag, 4. November, findet die feierliche Einweihung der Fontanehöfe statt. Nach gut zwei Jahren Bauzeit ist Bauprojekt der Genossenschaft nach der Wende fertiggeworden – ohne größere zeitliche Verzögerungen. Zuvor mussten für den Bau der Fontanehöfe noch 33 Gärten und 59 Garagen abgerissen werden. Der Neubau in der Fontane-/Ecke Feldstraße ist für die größte Wohnungsgenossenschaft, zu der rund 5000 Wohnungen in der Stahlstadt gehören, das größte Bauvorhaben seit 1990.

Tiefgarage mit 127 Plätzen

Auf rund 15 000 Quadratmetern Fläche wurden neue 112 Wohnungen gebaut – 100 davon in zwei u-förmigen, viergeschossigen Gebäuden, deren Wohnungen über einen Aufzug erreichbar sind – Terrasse oder Balkon inklusive. Die Aufzüge führen auch in die Tiefgarage mit ihren 127 Plätzen. Die übrigen zwölf Wohnungen gehören zu einer Wohnanlage in der Gartenstraße mit zwei dreigeschossigen, vollunterkellerten Stadthäusern. Die 112 Wohnungen werden zwischen 39 und 114 Quadratmetern groß sein, es sollen 1,5- bis 5-Raum-Wohnungen werden.

Die Nettokaltmiete für die Wohnungen soll sieben Euro pro Quadratmeter betragen. Rund 24 Millionen Euro hat die Wohnungsgenossenschaft in das Großprojekt investiert. Und die Nachfrage ist riesig, die Wohnungen sind bereits seit Wochen komplett vergeben. „Wir hatten 470 Bewerber für die Wohnungen, jeden Tag kommen neue Anträge herein“, sagt WGH-Chef Hartmut Schenk. Diesen Leuten würde die Genossenschaft dann alternative Wohnungen im Stadtgebiet anbieten – wenn sie überhaupt vorhanden sind.

Viele Hennigsdorfer werden einziehen

Hartmut Schenk ist stolz darauf, dass 50 Wohnungen an WGH-Mitglieder vergeben wurden. Auch unter den übrigen seien viele Hennigsdorfer. „Das sind unter anderem Leute, die ihre Häuser verkauft haben, weil ihnen der Garten zu groß ist. Andere Mieter sind vor 30 Jahren nach Baden-Württemberg gezogen und kommen nun zurück.“

Für die Zukunft hat die WGH zwei weitere Grundstücke gekauft. Eines in der Peter-Behrens-Straße, hier könnten 40 Wohnungen entstehen, und eines zwischen Haupt- und Rathenaustraße. Hier wäre Platz für rund 80 Wohnungen.

Von Marco Paetzel