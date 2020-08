Oberhavel

Auf die Plätze, fertig, los! Die Hennigsdorfer wollen es wissen. Die Havelstadt steigt ab Mittwoch, 2. September, bei der Aktion „ Stadtradeln“ ein. Während andere Oberhavel-Kommunen schon durch sind, findet das „ Stadtradeln“ in Hennigsdorf vom Mittwoch bis zum Sonnabend, 22. September, statt. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist ein persönlicher Bezug zu Hennigsdorf, wie der Wohn- und Arbeitsort oder die Aktivität in einem Verein. Insgesamt haben sich bis Montagmittag 294 Teilnehmer in 54 Teams angemeldet. „Wir knacken noch die 300er-Marke. Für das erste Mal ist das doch eine beeindruckende Zahl“, erklärt Bürgermeister Thomas Günther.

Für die Mitarbeiter der Stadt eröffnete er die Gruppe „Stadtverwaltung Hennigsdorf“, knapp 30 Kollegen haben sich schon angeschlossen. Sportvereine, Schulklassen, Parteien oder private Gruppen hätten sich bereits für das Radeln angemeldet. „Ich freue mich, dass das Angebot des „ Stadtradelns“ so gut von den Bürgerinnen und Bürgern Hennigsdorfs angenommen wird“, so Günther weiter. „Das zeigt, wie klimabewusst und sportlich unsere Kommune ist. Bestimmt werden es drei aktive Wochen, in denen sich viele Fahrradbegeisterte über den Weg „radeln“ werden.“ Er freut sich auf eine tolle, aber körperlich anstrengende Aktion für den guten Zweck.

Mehr 800 Kommunen in Deutschland nehmen teil

Im August und September wird auch an anderen Oberhaveler Kommunen wieder fleißig in die Pedale getreten. Die Aktion „ Stadtradeln“ ist eine gemeinsame Aktion vom Klimabündnis für mehr Klimaschutz und Radförderung, an der über 800 Kommunen in Deutschland teilnehmen. Ziel ist es, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad für mehr umweltfreundliche Mobilität, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen zurückzulegen.

Seit dem 15. August ist auch die Kreisstadt Oranienburg mit vollem Elan dabei und ist bestrebt, die Bestmarke von 88 000 Kilometern aus dem Vorjahr zu verbessern. 455 aktive Radler beteiligen sich und Stand Montag, 31. August, wurden 66 335 Kilometer geradelt. Damit rangiert Oranienburg im Gesamtklassement auf dem vierten Platz. Einen Platz davor liegt Hohen Neuendorf mit 73 955 Kilometern. Birkenwerder ist mit 24 110 Kilometern auf Platz acht. Während allerdings in Birkenwerder und Hohen Neuendorf die Aktion bereits beendet ist, hat die Kreisstadt Oranienburg noch die Möglichkeit bis zum 4. September ihr Ergebnis nach oben zu korrigieren.

Man kann sich jederzeit anmelden

In Birkenwerder greifen in diesem Jahr das Stadtradeln und die Verkehrsplanung Hand in Hand. Die Gemeinde beteiligte sich vom 10. bis 30. August bereits zum vierten Mal daran. Teilnehmende haben noch sieben Tage nach Ende der Aktion Zeit ihre Kilometer nachzutragen (6. September, 23.59 Uhr). In diesem Jahr verzeichnet Birkenwerder 30 Teilnehmer weniger als im vergangenen Jahr. „2019 hatten wir 143 Radelnde und 2020 sind es 113. Dafür sind aber jetzt schon fast so viele Kilometer geradelt worden wie in 2019“, bilanziert Dana Thyen aus dem Rathaus.

2019 seien 25 598 Kilometer zusammen gekommen, bis Montag wurden 24 155 Kilometern von den Birkenwerderanern zurückgelegt. „Ich bin sehr zufrieden mit dem aktuellen Ergebnis“, erklärt Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok, denn es könnten ja noch Kilometer nachgemeldet werden. „Der Trend aber ist sehr positiv: Etwas weniger Teilnehmer bei fast gleichen erradelten Kilometern“, bilanziert Zimniok. „Ich freue mich über die gute Beteiligung und auf das nächste Stadtradeln.“ Auch die Stadt Hohen Neuendorf hat ihre Aktion bereits beendet. 368 Radelnde gab es in 31 Teams, sie radelten 74 000 Kilometer heraus.

Wer in Hennigsdorf dabei sein möchte, kann sich während des gesamten Aktionszeitraums unter www.stadtradeln.de/hennigsdorf oder über die App „ Stadtradeln“ anmelden. Eine Verpflichtung täglich zu radeln, gibt es nicht. Alles was zählt ist, gemeinsam für ein besseres Klima in die Pedale zu treten!

Weitere Informationen zum Hennigsdorfer „ Stadtradeln“ sind online unter www.hennigsdorf.de/stadtradeln abrufbar.

Von Marco Paetzel