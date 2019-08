Nieder Neuendorf

Ein schöner Donnerstagabend, Punkt 19 Uhr. Die Sonne hängt tief über dem kleinen Platz an der Uferpromenade. Nach und nach kommen sie angejoggt, die Frauen und Männer der Nieder Neuendorfer Laufgruppe. Ein paar Dehnübungen später, das Lauf-ABC, kann das gute Dutzend eigentlich losjoggen. Wären da nicht ein MAZ-Reporter und sein Fotograf, die die Gruppe vorstellen wollen. Mike Lederer tritt hervor, beantwortet bereitwillig alle Fragen. Der Mann im pinken Halbmarathon-Shirt ist Gründer und Leitwolf der Truppe, die sich per Whats­app zu ihren wöchentlichen Trainingseinheiten in Nieder Neuendorf verabredet.

Der 55-Jährige hat jahrelang kaum Sport gemacht, in den letzten Jahren zwei Bandscheibenvorfälle und vier Knie-OPs hinter sich gebracht. Als selbstständiger Handelsvertreter von „ Getränke Hoffmann“ hat er außerdem immer viel Stress, Zwölf-Stunden-Tage sind da keine Seltenheit. „Und für all das brauche ich einfach einen Ausgleich“, sagt der Nieder Neuendorfer. Anfang 2017 schmiss er sich in sein Lauf-Outfit und joggte einfach drauf los. Die erste Zeit lief Mike Lederer für sich alleine, versuchte über Laufgruppen-Seiten im Netz Mitstreiter zu finden. „Das hat aber alles nicht so richtig geklappt.“

Das Ziel für vier der Läufer ist der Halbmarathon am Sonntag. Quelle: ENRICO KUGLER

Also gründete Mike Lederer im Mai 2017 die Facebook-Gruppe „ Laufgruppe Nieder Neuendorf“. Infotext auf der Seite: „Da unsere Einwohnerzahl rasant gestiegen ist, wird es Zeit, eine eigene Laufgruppe zu erstellen.“ Das zog: Sandra Stenzel und Nicole Pastow aus Hennigsdorf meldeten sich sehr schnell, heute ist die Gruppe auf insgesamt 16 Läufer angewachsen. Die meisten von ihnen sind Hennigsdorfer, eine Läuferin ist Exotin, kommt aus Velten. „Aber die haben wir auch schon eingebürgert“, sagt Mike Lederer und grinst.

Zwischen acht und 14 Kilometern bringen die Läufer hinter sich

Zwei- bis dreimal in der Woche treffen sich die Läufer, in der Regel sagt immer ein halbes Dutzend zu. Je mehr, desto besser. Denn die Leistungen der Läufer variieren natürlich, nicht alle haben denselben Fitnessstand. Deshalb trainieren die Läufer auch schon mal auf dem Gemeindeacker, um Kondition zu bolzen und sich dabei nicht aus den Augen zu verlieren.

Wenn sie richtig auf die Piste gehen, verlaufen die Strecken meist auf dem Mauerweg Richtung Hennigsdorf oder Spandau, zwischen acht und 14 Kilometer bringen die Hobby-Sportler dann hinter sich. An Wochenenden machen die Jogger auch längere Läufe bis zu 19 Kilometer. Gruppengründer Mike Lederer hält heute problemlos mit. Dass er regelmäßig läuft, merkt der Hennigsdorfer auch im Arbeitsalltag. „Wenn ich mir 20 Jahre jüngere Mitarbeiter angucken, dann komme ich schon mal besser die Treppe hoch und runter.“ Beim letzten Halbmarathon brachte er es auf eine Zeit von zwei Stunden und 21 Minuten. „Das ist eine geniale Zeit in meiner Altersklasse. Da gab es ja viele, die nicht ins Ziel gekommen sind.“

Ziel ist der Halbmarathon

Lederer und seine Läufer trainieren in diesen Tagen intensiv, sie haben ein großes Ziel vor Augen: Den 21. Mercedes-Benz-Halbmarathon in Berlin am Sonntag. Um die 30 bis 40 Kilometer bringen die Läufer derzeit pro Woche in ihren Trainingseinheiten hinter sich. Einer war am Donnerstag zum ersten Mal da, musste sich ganz schön strecken. Robert Stresow (40) aus Nieder Neuendorf hatte über Freunde von der Gruppe erfahren. Er arbeitet als Bestatter, braucht einen Ausgleich. „Ansetzen“, sagt Stresow, „will ich in meinem Alter ja nicht“. Und dann geht es los. Acht Kilometer bis zum Forsthaus und zurück.

Von Marco Paetzel