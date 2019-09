Die Mauer steht im Bürgerhaus

Hennigsdorf

Es ist kurz nach 10 Uhr, die Ausstellung im Bürgerhaus hat gerade erst geöffnet. „Viel ist noch nicht los“, sagt Celine Maaß (18). Gemeinsam mit ihrem Mitschüler Christoph Knechtel (19) steht sie für die Fragen der Besucher bereit. Im Raum fallen sofort die vier übermannsgroßen „ Mauerteile“ auf. Auf beiden Seiten behandeln sie Themen wie Bildung, Sport, Musik oder den Fall der Mauer – jeweils auf den beiden Seiten aus Ost- und Westperspektive. „Die Ausstellung wird bislang gut angenommen, wir freuen uns über die Resonanz“, sagt Christoph Knechtel. Knapp 200 Besucher gab es bis Dienstagmorgen bereits.

Die Wanderausstellung „30 Jahre Mauerfall – Spurensuche & Identifikation“ ist seit Mitte September im Bürgerhaus zu sehen. Eineinhalb Jahre lang hatten sich etwa 45 Zwölftklässler des Hennigsdorfer Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums unter der Leitung der Künstlerin Annett Pollack-Mohr und der Kunstlehrerin Doris Janisch anlässlich des 30. Mauerfall-Jubiläums mit dem Thema beschäftigt, Archive besucht und Interviews mit Zeitzeugen geführt. „Die Geschichten sind natürlich besonders spannend, weil wir zu dieser Zeit noch nicht einmal geboren waren“, sagt Christoph Knechtel.

Der jüngste Mauertote war zehn Jahre alt

Spannend fand er auch, wie die Leute versucht haben, in den Westen zu fliehen. „Es gab Leute, die haben es mit dem Schlauchboot oder dem Ballon probiert“, sagt der Teenager. Und natürlich gibt es auch tragische Geschichten in der Ausstellung. Allen voran das jüngste Opfer, das an der Berliner Mauer getötet wurde.

Die Geschichte des zehnjährigen Jörg Hartmann wird an einem Wandbild erzählt: Am 14. März 1966 war der Junge mit seinem Freund Lothar Schleusener (13) im Grenzgebiet im Berliner Stadtbezirk Treptow unterwegs, als es dunkel wurde. Der Junge wollte zu seinem Vater nach West-Berlin. Doch beide Jungen starben im Kugelhagel. Offiziell hieß es vom Generalstaatsanwalt, dass Jörg Hartmann ertrunken sei und man seine Leiche aus einem Köpenicker See geborgen habe. Die Wahrheit über Jörgs Tod erfuhr seine Familie erst nach der Wende.

Die Ausstellung ist bis 2. Oktober, dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Vom 6. bis 17. Oktober dann dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr im Bürgerhaus, Hauptstraße 3, in Hennigsdorf..

Von Marco Paetzel