Die Mieten steigen nur moderat

Hennigsdorf

In Berlin explodieren die Mieten förmlich, die Stahlstadt ist davon noch ein ganzes Stück weit entfernt. Das zeigt der Hennigsdorfer Mietspiegel für das Jahr 2020, der in dieser Woche erscheinen ist und auf Befragungen von 1 152 Hennigsdorfer Wohnungsmietern basiert. Demnach sind die Mieten, verglichen mit dem Mietspiegel 2018, nur moderat oder kaum gestiegen. Ein Beispiel: Eine Wohnung bis zu 40 Quadratmeter, Baujahr zwischen 1963 und 1974, schlägt mit durchschnittlich 6,82 Euro pro Quadratmeter zu Buche. Zum Vergleich: 2018 waren es noch 6,60 Euro.

Der Mietpreis bei größeren Wohnungen in Häusern dieser Baujahre bleibt allerdings weitestgehend stabil. Teurer wird es für viele Mieter in Häusern, die bis 1949 gebaut wurden. Zahlte man 2018 für eine 60 bis 80 Quadratmeter große Wohnung im Hennigsdorfer Stadtgebiet noch durchschnittlich 5,99 Euro, sind es nun 6,39 Euro. Bei Neubauten, also ab 1990 gebauten Häusern, bleibt die Miete relativ stabil und sinkt mitunter gar um einige Cent. Für eine 60 bis 80 Quadratmeter große Wohnung in Hennigsdorf werden demnach im Schnitt 7,47 Euro fällig – 2018 waren es noch 7,54 Euro.

Gewaltige Mietsteigerungen können vermieden werden

„Sowohl die großen Vermieter als auch die Vertreter der Mieter arbeiten seit Jahren an der Erstellung des Mietspiegels in Hennigsdorf, wofür ich dankbar bin. Der Mietspiegel gibt Mietern und Vermietern gleichermaßen Sicherheit“, so Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther. In Hennigsdorf habe der Mietspiegel in den vergangenen 20 Jahren zu einer moderaten Mietentwicklung beigetragen. „Er ist eines von mehreren schon länger existierenden Instrumenten, mit denen auch im Berliner Umland gewaltige Mietsteigerungen wie in der Hauptstadt vermieden werden können. Die Nutzung dieser Instrumente, zusammen mit Wohnungsneubau ist für mich die beste Vorsorge vor radikalen Maßnahmen wie einem Mietendeckel.“

Aus der Kommunalpolitik kommen lobenden Töne. Eine hohe Nachfrage bei wenig Leerstand an Wohnraum – wie es in Hennigsdorf der Fall ist – führe in der Regel zu steigenden Mieten. „In Hennigsdorf bleiben die Mieten im Bestand mit kleineren Abweichungen konstant. Neubaumieten liegen naturgemäß darüber, sind aber auch weiterhin erschwinglich. Das ist gesunde Wohnungswirtschaft mit Augenmaß“, so SPD-Mann Patrick Krüger. Neubauten stiegen zwar mit höheren Durchschnittsmieten, etwa ein bis 1,20 Euro, über Bestandsmieten, was aber durchaus normal sei.

Lob von der Kommunalpolitik

Auch René Vierkorn ( CDU) findet lobende Worte: „Besonders ins Auge fällt dabei, trotz angespannter Wohnungssituation in Hennigsdorf, dass die Mieten im Vergleich zum Mietspiegel 2018 nur minimal und moderat angepasst wurden. Wir begrüßen dieses löbliche Verhalten der Hennigsdorfer Wohnungsgesellschaften und Vermieter“, erklärt er gegenüber der MAZ. Nicht im Mietspiegel enthalten, aber dennoch betrachtenswert, finde er den Preisunterschied zwischen der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft (WGH) und der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB).

„Interessant für uns ist der Umstand, dass die Mietpreise der WGH günstiger sind als die des städtischen Unternehmens. Diesen Umstand werden wir uns bei nächster Gelegenheit etwas genauer anschauen“, so Vierkorn. Um grundsätzlich der angespannten Wohnungssituation und damit möglichen Mietpreiserhöhungen entgegen zu wirken, sei es von höchster Wichtigkeit, Bereiche zu finden und auszuweisen, auf denen neue Bebauung stattfinden könne. „Wir als CDU werden alles uns Mögliche dafür tun, um in Hennigsdorf ein attraktives und finanzierbares Wohnungsangebot zu erhalten.“

Die Unabhängigen lehnen Mietendeckel ab

Von AfD-Fraktionschef Dietmar Buchberger heißt es: „Dass starke Steigerungen im Wesentlichen ausgeblieben sind, ist sehr erfreulich. Immer noch gilt: Gegen Wohnungsknappheit und damit gegen hohe Mieten und Kaufpreise hilft nur Bauen. Das wollen wir auch in Zukunft unterstützen.“

Oliver Schönrock (Unabhängige) erklärt: „Wenn im Mietspiegel 2018 die Mietpreise von 5 Euro bis 9 Euro pro Quadratmeter zugrunde gelegt wurden, sind es im Mietspiegel 2020 schon 5,10 Euro bis 9,40 Euro. Somit dürften Wohnung, die ab 2012 gebaut wurden, deutlich teuer werden.“ Es stelle sich die Frage, was getan werden könne, um das Mietpreisproblem so zu gestalten, dass es auch noch attraktiv sei, in Hennigsdorf zu wohnen. „Eine Mietendeckel wie er in Berlin eingeführt wurde, lehnen wir aber ab.“

Von Marco Paetzel