Hennigsdorfs Kulturstätten kehren während der Corona-Pandemie schrittweise in den Betriebsalltag zurück. Nach der Stadtbibliothek, der Dauerausstellung im Alten Rathaus, dem Stadtarchiv und dem gerade wiedereröffneten Grenzturm Nieder Neuendorf nimmt auch die Musikschule Hennigsdorf unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen ab dem 18. Mai den Musikschulunterricht mit Instrumentalunterricht im Stadtklubhaus wieder auf.

Davon ausgenommen sind bis auf Weiteres der Gesangs-, Ensemble- und Ballettunterricht, die Musikalische Früherziehung, das Klassenmusizieren sowie Projektklassen.Der Zutritt in die Musikschule ist für Eltern und Begleitpersonen nur in Sonderfällen möglich und unterliegt der Dokumentationspflicht. Für weitere Fragen können sich Bürgerinnen und Bürger gerne per E-Mail an musikschule@hennigsdorf.de oder telefonisch unter der Nummer 03302/80 29 22 an das Team der Musikschule wenden.

