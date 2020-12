Hennigsdorf

Ein paar Restarbeiten sind noch zu erledigen, doch seit Mittwochmorgen haben die Hennigsdorfer wieder freie Fahrt durch die Fontanesiedlung. Acht Monate war die bislang so marode Strecke saniert worden. „Es ist eine der Hauptzufahrten zum Wohngebiet Hennigsdorf Nord. Jetzt ist die Straße deutlich verbessert, das habe ich schon selbst ausprobiert“, erklärte Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther am Mittwoch bei der Freigabe. Man sei sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan geblieben, betonte der Bürgermeister. Rund 1,65 Millionen Euro hatte die Maßnahme gekostet – und es sei abzusehen, dass man gar noch etwa 200 000 Euro unter den geplanten Ausgaben bleibe.

Saniert wurde seit April die Strecke zwischen Marwitzer Straße und Reinickendorfer Straße, es gibt nun eine sechs Meter breite Fahrbahn, die bei einseitigem Parken auf der Straße eine Restbreite von mindestens drei Metern gewährleistet. Westlich schließt sich ein etwa zwei Meter breiter Grünstreifen an; der Gehweg soll mindestens 1,80 Meter breit sein.

24 Kurzzeit-Parkplätze

Die Ausbaumaßnahmen seien für Stadt und Wohngebiet wichtig, aber auch als Anschluss für den öffentlichen Personennahverkehr in Hennigsdorf-Nord, der näher an die Menschen komme. Mit der Umstellung des Fahrplans werden die OVG-Linien 808 u 809 demnächst hier entlangrollen, der Fahrplan der beiden Linien durch Hennigsdorf-Nord wird entsprechend modifiziert. Vier Bushaltestellen sind dafür in der Fontanesiedlung entstanden. Auch 49 LED-Leuchten wurden im Zuge der Arbeiten installiert, ab 3. Dezember werde die Pflanzung von 26 Bäumen beginnen. Vor Kita und Seniorenheim sei Kurzzeitparken eingerichtet worden, von 6 bis 17 Uhr für eine Stunde. Danach sei das Parken frei. Entstanden sind in dem Abschnitt der Fontanesiedlung 13 bis 19 insgesamt 24 neue Stellplätze.„Wichtig war uns, dass die Besucher die Möglichkeit haben, vor den Einrichtungen zu parken“, erklärte Dirk Asmus, Fachdienstleiter Öffentliche Anlagen dazu.

Zum fehlenden Radweg – dies hatten Bürger zuletzt kritisiert – erklärte Bürgermeister Thomas Günther, dass der alte Radweg sehr schmal gewesen sei. „Und die Konflikte zwischen Fußgängern und den Radfahrern lagen auf der Hand. Nun ist ausreichend Platz für Radler, die in der Tempo-30-Zone auf der Fahrbahn mitfahren können“, so Günther.

Auch mal 500 Meter laufen

Auch zu der Tatsache, dass im Zuge der Linienänderung der Busse 808 und 809 rund 50 Stellplätze in Hennigsdorf-Nord entweder wegfallen oder durch Halteverbote eingeschränkt werden, äußerte sich Günther. „Wenn wir etwas für den ÖPNV tun, unsere Grünflächen erhalten und auch noch Wohnungen bauen wollen, werden wir auch zukünftig den Wegfall kostenfreier Parkplätze nicht eins zu eins kompensieren können“, so Günther.

Auch er habe bis vor rund 15 Jahren in Hennigsdorf-Nord gewohnt und kenne die Parkplatzsuche, speziell am Abend. Es komme schonmal vor, dass man dann 500 Meter laufen müsse. Die Erfahrung zeige aber auch, dass ein kostenpflichtiges Angebot wie ein Parkhaus oder eine Tiefgarage bei weitem nicht ausgebaut würden. Dies sei auch beim künftigen Ausbau der Fontanestraße der Fall – auch hier könne man es nicht komplett kompensieren.

Von Marco Paetzel