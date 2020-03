Die Stadt investiert in zwei Grundschulen

Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer Grundschulen sind in diesen Tagen wegen des Corona-Virus verwaist. Doch die Stadtverwaltung hat in der Biber- und der Grundschule Nord einiges vor. In letzterer plant die Verwaltung einen Anbau für die Schulspeisung – bislang müssen die Schüler in zwei Klassenräumen und der Lehrküche ihr Mittag essen, es gibt derzeit nur 50 Plätze. Geplant ist der Bau eines Speise- und Schulveranstaltungsraumes im östlichen Innenhofbereich, er soll knapp 200 Quadratmeter Nutzfläche und bis zu 119 Sitzplätze bieten. „Wir haben die Pläne in der Schulkonferenz vorgestellt, dort hat man mit Freude zugestimmt“, erklärte Fachdienstleiterin Angela Minge im Bauausschuss.

Dazu komme eine Ausgabeküche, ein Aufzug für den barrierefreien Zugang sowie ein Windfang für das Treppenhaus. „Die Schule hat dann nachher zwei kleine 50-Quadmateter-Räume zur Verfügung“, so Angela Minge, die betont, dass die Schule den zusätzlichen Raum gut gebrauchen könne. Sei die Baugenehmigung da, solle noch vor den Sommerferien 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Etwa ein Jahr sollen die Arbeiten dauern. Die Baustelleneinrichtung nehme zwar ein Stück vom Schulhof weg. „Aber das ist keine große Einschränkung“, so Angela Minge.

Diskussion über Belüftungsanlage

Der Sachkundige Einwohner Karsten Günther bemängelte allerdings die aus seiner Sicht mangelhafte Belüftung des Raums. „Es erscheint mir unüblich, gerade vor dem Hintergrund dass der Raum auch für Veranstaltungen genutzt werden soll“, so Günther, der vom Fach sei. Eine einfache Lüftungsanlage könnte hier Abhilfe schaffen – immerhin könnten mehr als 100 Personen gleichzeitig im Raum sein. Er habe errechnet, dass dann nur etwa acht Minuten lang frische Luft da sei. Es seien Fachplaner am Werk gewesen und der Bauantrag sei auf der Grundlage erstellt worden, wandte Angela Minge ein. „Es gibt für eine solche Anlage aus unserer Sicht planerisch nicht das Erfordernis. Es ist nur eine Ausgabeküche, hier wird nicht gekocht, sondern fertiges Essen angeliefert, erwärmt und ausgegeben.“ René Vierkorn ( CDU) wollte wissen, warum die Verwaltung den Einbau einer solchen Anlage nicht einmal prüfen könne – inklusive einer Kostenangabe. Man dürfe über solch ein Argument eines Sachkundigen Einwohners nicht einfach hinwegwischen.

Hennigsdorfs stellvertretender Bürgermeister Martin Witt stand im Zuschauerraum auf und mahnte, dass ein eventueller Einbau einer Lüftungsanlage den gesamten Zeitablauf des Projektes gefährde. „Wenn hier Um- oder Nachplanungen gefordert werden, müssen wir die Maßnahme stoppen“, so Witt. Die Zeitschiene sei dann nicht mehr zu halten. Petra Röthke-Habeck (Grüne) stellte den Änderungsantrag, dass ein Fachplanungsbüro eine Luftqualitätsberechnung für den Essensausgaberaum anfertigen solle, um die Notwendigkeit einer Belüftungsanlage zu klären. „So eine Berechnung wird nicht den gesamten Prozess aufhalten“, antwortete sie auf Witts Einwand. Man könne bei Diskussionsbedarf nicht damit drohen, alles abzusagen. „Dann kommen wir hier nicht weiter“, pflichtete ihr der Ausschussvorsitzende Michael Wobst bei. Am Ende wurde der Änderungsantrag von den Abgeordneten empfohlen.

Grünes Licht für die Erweiterung der Biber-Grundschule

Auch in der Nieder Neuendorfer Biber-Grundschule sollen Bauarbeiter anrücken: Hier soll der Verwaltungsbereich umgestaltet werden, um den Erfordernissen für eine zweizügige Grundschule mit Büros für Schulleiter und seinem Stellvertreter gerecht zu werden, rund 236.500 Euro sollen diese Arbeiten kosten. Die Schule soll schrittweise zur Zweizügigkeit ausgebaut werden. Statt 12 gibt es nun 18 Lehrer, die auch mehr Raum brauchen, PC-Arbeitsplätze inklusive. In den Osterferien könnten die Arbeiten beginnen, der Umbau zum Beginn des Schuljahres 2020 / 2021 abgeschlossen sein. Die Abgeordneten gaben im Bauausschuss Grünes Licht für das Projekt. Wann allerdings die Stadtverordneten angesichts der Corona-Krise zur endgültigen Entscheidung zusammenkommen, ist unklar. Ebenso wie die Frage, was das für den Zeitplan der beiden Bauprojekte bedeutet.

Von Marco Paetzel