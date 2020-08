Hennigsdorf

In diesen Tagen düst Lothar Hüller mit seinem E-Roller die Brandenburgische Straße auf und ab. Er spricht die Nachbarn über den Gartenzaun an, verteilt Flyer, trommelt auf Facebook. „Und, machen Sie auch mit?“, fragt er seinen Nachbarn Bernd Igel, der schräg gegenüber wohnt. „Klar, so ein Trödelmarkt ist doch eine tolle Idee. Es ist nur eine Plackerei, das ganze Zeug vom Dachboden in den Garten zu schleppen“, ruft der Hennigsdorfer zurück. Er will auf jeden Fall dabei sein, unter anderem will er ein Fahrrad und ein paar Bücher loswerden. „Super, es machen auch schon viele andere Nachbarn mit“, sagt Lothar Hüller und düst weiter.

Der 63-Jährige hat eine Vision: Er will die Nachbarschaft einen, indem er den wohl längsten Straßentrödelmarkt des Landes organisiert: Am Sonnabend, 5. September, von 10 bis 16 Uhr soll die Hennigsdorfer Anliegerstraße zur Trödelstraße werden. Auf rund 1,5 Kilometern gibt es laut Lothar Hüller 119 Haushalte.

Anzeige

Auch Anwohner in den Nebenstraßen könnten mitmachen

Auch in den Nebenstraßen hat er die Nachbarn informiert. Getrödelt wird dann nicht auf der Straße, sondern auf den Grundstücken. „Die Leute wissen es und machen mit – oder eben nicht. Es wäre super, wenn es möglichst viele wären“, so Hüller. Kommen könnten natürlich alle, die Lust haben. Egal, wo sie wohnen.„Am besten mit dem Fahrrad“, so Lothar Hüller. Aber auch Parkplätze seien reichlich vorhanden.

Weitere MAZ+ Artikel

Rund 1,5 Kilometer lang könnte der Markt werden. Quelle: Lothar Hüller

Die Leute sollen alles hervorkramen, was sie loswerden wollen. Kleidung, Bücher, Spielsachen, Möbel& Co. Die Idee kam Hüller, als er einen anderen Trödelmarkt in der Kiefernstraße im Sommer besuchte. „Es geht mir um die Gemeinschaft, wir wollen Nachbarschaftskontakte pflegen. Man hat ja sonst im Alltag nicht viel miteinander zu tun“, so Hüller. Dazu müssten die Nachbarn natürlich auch gegenseitig ihre Stände besuchen. „Das wird schon gehen, bei mir steht dann meine Frau mal hinter dem Trödelstand“, sagt Hüller und grinst.

Lothar Hüller selbst wird Keller und Garage plündern – Bücher, Kinderspielzeug, Flugzeugmodelle und allerlei Technikkram haben sich bei ihm über die vergangenen Jahre angesammelt. Lothar Hüller will damit keinen großen Gewinn machen. „Beim Trödeln kann man nicht reich werden. Es geht um den Kontakt mit anderen Menschen.“ Das wiederum ist in Zeiten der Corona-Pandemie etwas schwierig. Als Lothar Hüller mit einem Nachbarn vor etwa zwei Monaten die Planung der Trödelstraße gestartet hat – unter anderem ließ er rund 500 Flyer drucken – sei die Corona-Pandemie gefühlt schon wieder abgeklungen. „Jetzt steigen die Zahlen wieder. Für das Abstandhalten auf den Grundstücken ist jeder selbst verantwortlich“, sagt der 63-Jährige.

Der Mützenmann bietet Hilfe an

Wenn die Sache gut läuft, könne man im kommenden Jahr versuchen, mit der 1,5 Kilometer langen Trödelstraße ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen. Ob das möglich ist? Der Hennigsdorfer Andreas Skala, mit seiner Sammlung von Polizeimützen selbst im Rekordbuch, kennt sich auf dem Terrain aus. In den USA habe es einmal einen Markt gegeben, der sich über sechs Bundesstaaten gezogen habe – und der war mehr als 1100 Kilometer lang. Eher schlechte Karten für die Trödler aus Hennigsdorf also. „Man könnte aber einen Deutschlandrekord versuchen“, so Skala. Denn das Rekordinstitut für Deutschland, quasi eine Art „ Guinnessbuch“ für den deutschsprachigen Raum, verzeichnet noch keinen solchen Rekord mit einer Trödelstraße. „Wenn Herr Hüller dazu Fragen hat“, sagt der Mützenmann, „kann er sich gerne an mich wenden.“

Von Marco Paetzel