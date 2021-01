Hennigsdorf

Ein bisher unbekannter Mann hat am 8. und 11. April 2020 in der Filiale eines Drogeriemarktes am Havelplatz in Hennigsdorf mehrere Packungen Babynahrung entwendet. Dazu steckte er diese in seinen mitgebrachten Rucksack und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Zur Ergreifung des Mannes hat die Polizei Fotos veröffentlicht.

Wer kennt den Mann? Hinweise werden erbeten an die Telefonnummer 03301 – 8510.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei in Oranienburg entgegen. Quelle: PD Nord

Der Mann wird wegen Diebstahls von der Polizei gesucht. Quelle: PD Nord

Von MAZonline