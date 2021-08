Hennigsdorf

Die drei Areale im Hennigsdorfer Stadtgebiet, die mit rund 100 Eigenheimen bebaut werden sollen, waren schon im Bauausschuss vor zwei Wochen auf der Tagesordnung. Dabei handelt es sich um Gebiete Am Hasensprung/Bötzower Weg (38 000 Quadratmeter, etwa 52 Wohneinheiten), Amselweg/Trappenallee (22 400 Quadratmeter, etwa 23 Wohneinheiten) und Kiefernstraße/Feldstraße (8000 Quadratmeter, etwa 30 Wohneinheiten). Jedoch gab es so viele Diskussionen, dass die Abgeordneten darauf verständigten, über die insgesamt acht Änderungsanträgen erst in der gestrigen Sitzung des Bauausschusses zuzustimmen. Drei Anträge wurden dabei am Donnerstag empfohlen.

Der erste und weitestgehende: Die Verwaltung und die SPD fordern darin, dass der Garagenkomplex Kiefernstraße zuerst bebaut wird. Bis zum Juni 2022 soll es einen Aufstellungsbeschluss für das B-Plan-Verfahren geben. Die Aufstellung der Bebauungspläne für die Flächen „Am Hasensprung / Bötzower Weg“ sowie„Amselweg / Trappenallee“ solle dann im direkten Anschluss erfolgen. Doch die Pächter hätten dadurch etwas Zeit gewonnen, denn die beiden Flächen mit den Gärten sollen nicht vor 2026 in Anspruch genommen werden.

Die Verwaltung trägt die Abrisskosten

Auch der zweite Änderungsantrag, der empfohlen wurde, kommt von der Verwaltung. Demnach solle versucht werden, den betroffenen Pächtern ein Ersatzgrundstück anzubieten. Dass er aber nichts versprechen könne, hatte Bürgermeister Thomas Günther bereits in der vergangenen Sitzung des Ausschusses erklärt. Der Änderungsantrag sieht auch vor, dass die Stadtverwaltung die Kosten für den Abriss „gartentypischer Anlagen“ übernimmt – normalerweise müssen dafür die Pächter aufkommen. Hier kommt die Verwaltung den Menschen, die ihre Grundstücke verlieren, also ein Stück weit entgegen. Zudem solle eine Richtlinie erarbeitet werden, damit die Grundstücke sollen an Hennigsdorfer zum gutachterlich festgestellten Verkehrswert vermarktet werden können.

In eine andere Richtung geht der Änderungsantrag der SPD, den die Abgeordneten ebenfalls mehrheitlich empfahlen. Die Fraktion will die Verwaltung prüfen lassen, inwiefern für die drei Flächen eine 99 Jahre andauernde Erbaupacht infrage kommen könnte – so könnten sich auch junge Familien, die vielleicht noch kein Grundstück bezahlen können, trotzdem ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen. Von 50 bauwilligen Paaren oder Familien würden sich statistisch gesehen 10 bis 15 innerhalb von 10 Jahren nach Kauf trennen und zur Veräußerung gezwungen sein. „Für derartige Fälle aber auch ganz allgemein muss unserer Ansicht nach sichergestellt werden, dass die Käufer keine übermäßigen Gewinne, die nicht auf eigenen Investitionen beruhen, realisieren können“, heißt es im Antrag der SPD.

Eine neue Demonstration ist angekündigt

Neben dem Hauptausschuss wird sich nun abschließend die SVV am 7. September mit den Plänen für die Grundstücke befassen. Es könnte sein, dass es dann erneut – wie bei der letzten Abstimmung vor der Sommerpause – zu Protesten der Pächter kommt. Die Fraktion der Unabhängigen hat dazu aufgerufen, an diesem tag ab 16 Uhr vor den Rathaus erneut an einer Demonstration teilzunehmen.

Von Marco Paetzel