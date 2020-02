Diskussionsbedarf bei Sanierung der Fontanestraße

Hennigsdorf

Die Stadtverwaltung hat am Donnerstag im Bauausschuss eine detaillierte Planung der Sanierung der Fontanestraße vorgelegt. Im Juni 2018 hatten sich die Stadtverordneten auf Basis einer Machbarkeitsstudie für Variante A entschieden, die nun ausgearbeitet wurde: Die Fahrbahn soll eine Breite von 7,50 Meter haben, die Gehwege entlang der Strecke überall mindestens 2,60 Meter – so wird eine verkehrsrechtliche Anordnung „Gehweg / Radfahrer frei“ ermöglicht, skizzierte Dirk Asmus, Fachdienstleiter Öffentliche Anlagen, am Donnerstagabend. Auf der Fahrbahn seien auf beiden Seiten Schutzstreifen für Radler zu markieren, die je 1,50 Meter breit sind. „Die Fahrbahn soll in Splitt-Matrix-Asphalt ausgeführt werden, der sorgt für zirka zwei Dezibel weniger Verkehrslärm als Normal“, so Asmus. Zudem solle auf die Linksabbiegerfahrstreifen in die Feldstraße verzichtet werden, um eine symmetrische Aufteilung des Straßenraums mit Baumallee und beidseitigem Parken zu ermöglichen. Statt 189 Parkplätze sollen 131 Stellplätze zur Verfügung stehen – etwa 6 davon werden für zwei Busse vorgehalten.

Eine Besonderheit gibt es auf Höhe der Fontane-Grundschule, dort soll statt Asphalt Waschbeton verwendet und so sichtbar Tempo 30 signalisiert werden. Die Ampel hier solle wegfallen. Die Linksabbiegerspur am Knoten Marwitzer Straße solle laut Asmus von jetzt 30 auf dann 70 Meter erweitert werden. „Sodass die Ampel besser funktionieren kann und in Spitzenzeiten Rückstau reduziert.“ Der 1. Teilabschnitt könnte – in Koordination mit der Sanierung der Bahnbrücke in der Marwitzer Straße zwischen Juli 2022 und April 2025 – von August 2020 bis Februar 2022, der 2. Teilabschnitt 2023 und 2024 realisiert werden. Rund 7,85 Millionen Euro kosten beide Abschnitte, die Stadt müsste rund zwei Millionen davon tragen – wenn die Fördermittel genehmigt werden.

Allerdings dürfte es noch Diskussionen geben: Die Planung wurde im Ausschuss nicht empfohlen, einige Fraktionen wollen noch Änderungsanträge stellen. Der Änderungsantrag der Bürgerbündnisses/Unabhängige, unter anderem die alten Geh- und Radwege sowie Parkplätze beizubehalten, fand aber keine Mehrheit.

Von Marco Paetzel